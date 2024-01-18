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وزير الخارجية سنعمل على تعزيز دور الكويت ومكانتها إقليميا ودوليا واستعادة دورها الريادي

1/18/2024 12:04:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اكد وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا أنه سيعمل على تعزيز دور الكويت ومكانتها إقليميا ودوليا، واستعادة دورها الريادي.
وقال وزير الخارجية «مهامنا ستكون مكملة لمهام وزراء الخارجية السابقين، وسنسير على نفس المدرسة الديبلوماسية لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد».
وحول الملفات التي سيتم التركيز عليها، قال «هناك عدة ملفات منها القضايا الخليجية والإقليمية، والحفاظ على أمن الخليج وسمعة الكويت، ومستمرون على هذا النهج الذي بدأه السابقون ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع».
ووجه رسالة للسلطتين التشريعية والتنفيذية قائلا «نتمنى استمرار التوافق الحكومي ـ النيابي للوصول إلى الأهداف المرجوة للطرفين ولتحقيق المصلحة العامة، وهذا هو ما وجهنا إليه سمو الأمير في أول لقاء جمعنا بسموه بعد أداء القسم».
كما اضاف أن ملف تأشيرة «الشنغن» مطروح وستستمر وزارة الخارجية في العمل عليه وصولا إلى الإعفاء النهائي للكويتيين من تأشيرة «الشنغن».
وأردف وزير الخارجية بالقول «ما يهمنا هو إبراز دور الكويت الاقليمي ومحاولة استعادة موقعها الريادي والأساسي».

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