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كيبك توفير زيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات الكهرباء يعزز جهود التحول لمصادر الطاقة النظيفة

1/18/2024 12:04:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) عن نجاحها بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية في توفير إمدادات ثابتة ومستقرة وآمنة من زيت الوقود منخفض الكبريت في جميع محطات وزارة الكهرباء والماء مما يسهم في تعزيز جهود الوزارة في التحول الشامل الى مصادر الطاقة النظيفة. وقال المتحدث الرسمي لـ «كيبك» عبدالله العجمي في تصريح صحافي إن هذا الإنجاز ثمرة لمساعي الجهود المشتركة بين الشركة ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء. وأكد العجمي ان التحول الكامل إلى زيت الوقود منخفض الكبريت يسهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة وتقليل التأثير البيئي وتحسين جودة الهواء في الكويت.
وبين أن استخدام الوقود منخفض الكبريت يعد استراتيجية رئيسية لتقليل انبعاثات الكبريت في الغلاف الجوي ومعالجة المخاوف المتعلقة بتلوث الهواء ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وأشار إلى أن هذا التحول يؤكد التزام دولة الكويت بتبني ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة في قطاع الطاقة لديها، لافتا إلى أن التعاون بين «كيبك» ومؤسسة البترول يدعم استراتيجية وزارة الكهرباء والماء نحو إنتاج طاقة أكثر صداقة للبيئة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني.

MENAFN18012024000130011022ID1107735998

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