الانتهاء من دراسة ومراجعة المزايا المالية لموظفي الشؤون



وكيل «التنمية الاجتماعية» يناقش التحول الرقمي مع «الرعاية الأسرية» الوزارة تلافت جميع ملاحظات ديوان الخدمة وبلغت «صفر» ملاحظات



بشرى شعبان

كشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«الأنباء» عن أن الوزارة انتهت من اعداد دراسة لمراجعة المزايا المالية كافة التي يتقاضاها موظفو الوزارة والتي تصرف بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية، وذلك للتأكد من أحقية الصرف حرصا على المال العام، لافتة إلى أن عملية المراجعة أسفرت عن إصدار الوزارة جملة قرارات تنظيمية خاصة بصرف المزايا بما يتناسب مع قرارات ديوان الخدمة والجهات الرقابية. وبينت المصادر أن المراجعة جاءت بناء على توصيات الجهات الرقابية، مؤكدة الحرص على تصويب وتلافي الملاحظات والمآخذ كافة المسجلة بحق الوزارة من تلك الجهات. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة استطاعت تلافي جميع الملاحظات المسجلة بحقها من جانب ديوان الخدمة المدنية حتى وصلت إلى «صفر» ملاحظات خلال السنة المالية الماضية، ومستمرة في تلافي جميع ملاحظات الجهات الرقابية الأخرى بتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون ووكيل الوزارة.

وعلى صعيد آخر، اشارت المصادر الى ان الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية د.خالد العجمي، عقد أمس، اجتماعا بحضور مدير إدارة الرعاية الأسرية سارة الدوسري ورؤساء 29 وحدة رعاية أسرية موزعة على جميع مناطق الكويت، للاستماع إلى أي مشكلات أو معوقات تواجه سير العمل، ومحاولة ايجاد حلول جذرية لها، فضلا عن الاتفاق على آلية تسرع وتيرة انجاز المعاملات عبر استكمال عملية الربط الآلي مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة والتحول الكلي لرقمنة الإدارة.

‏من جانب آخر، تقدم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري نيابة عن جميع منتسبي الوزارة بخالص التهنئة الى الشيخ فراس السعود بمناسبة تجديد الثقة السامية به وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة. ‏كما تقدم مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي محمد المطيري نيابة عن جميع منتسبي الهيئة بخالص التهنئة الى الشيخ فراس السعود بمناسبة تجديد الثقة السامية به وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه.