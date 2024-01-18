الحجرف قضايا أمن الطاقة والمياه وديمومتها والإسكان من القضايا التنموية الرئيسية و تمس أغلب شرائح المجتمع

سنعمل على تذليل الصعوبات أمام القطاعات الحيوية بالتكاتف وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية



دارين العلي ـ عاطف رمضان

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د.سالم الحجرف «ارفع لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اطيب معاني الشكر والتقدير على منحنا هذه الثقة السامية والغالية، ونسأل الله العلي القدير ان نكون عند حسن ظنه، وان يعيننا على خدمة الكويت وشعبها».

وأضاف «تشرفنا بأداء اليمين الدستورية امام صاحب السمو ثم استمعنا لنصائحه وتوجيهاته للمرحلة القادمة بما فيها من تحديات كامنة وفرص متاحة للنهوض بعجلة التنمية في شتى المجالات».

وتابع «مما لا شك فيه أن قضايا امن الطاقة والمياه وديمومتها والقضية الاسكانية جميعها تعتبر من القضايا التنموية الرئيسية التي تمس أغلب شرائح المجتمع والتي توليها القيادة السياسية جل اهتمامها سنعمل جاهدين لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية بالتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية».