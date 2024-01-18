القنصلية المصرية في الكويت لا تغيير في قواعد منح التأشيرات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أفادت قنصلية جمهورية مصر العربية بضرورة الرجوع للقنصلية للتعرف على قواعد منح التأشيرات للراغبين في دخول جمهورية مصر العربية، وذلك عبر موقعها الرسمي أو صفحتها على الفيسبوك أو على هاتف رقم 25234491 .
ودعت القنصلية المصرية، في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه، الجميع الى عدم تداول معلومات او نشرات مجهولة المصدر.
وأوضحت القنصلية انه يتعين لمن يرغب في الحصول على تأشيرة دخول لجمهورية مصر العربية حجز موعد عن طريق تطبيق القنصلية على الهاتف المحمول، ثم التوجه للقنصلية للحصول على التأشيرة طبقا للتعليمات المنظمة للحصول عليها والتي أعلنتها القنصلية من قبل.
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