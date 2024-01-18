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القنصلية المصرية في الكويت لا تغيير في قواعد منح التأشيرات

1/18/2024 12:04:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أفادت قنصلية جمهورية مصر العربية بضرورة الرجوع للقنصلية للتعرف على قواعد منح التأشيرات للراغبين في دخول جمهورية مصر العربية، وذلك عبر موقعها الرسمي أو صفحتها على الفيسبوك أو على هاتف رقم 25234491 .
ودعت القنصلية المصرية، في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه، الجميع الى عدم تداول معلومات او نشرات مجهولة المصدر.
وأوضحت القنصلية انه يتعين لمن يرغب في الحصول على تأشيرة دخول لجمهورية مصر العربية حجز موعد عن طريق تطبيق القنصلية على الهاتف المحمول، ثم التوجه للقنصلية للحصول على التأشيرة طبقا للتعليمات المنظمة للحصول عليها والتي أعلنتها القنصلية من قبل.

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