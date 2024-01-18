مصادر لـ الأنباء التجارة تتجه لحصر كميات وأوزان السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة قبل دخولها البلاد



«الجمارك» ستزود مفتشي «التجارة» بـ «بوليصة» الشحن من الشركات المستوردة للخضار والفاكهة يومياً ربط «الجمارك» مع «الشؤون» لتزويدها بأصناف وكميات الخضار لتزويد اتحاد التعاونيات بهذه المعلومات



عاطف رمضان

كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن توجه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جهات معنية لحصر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة التي تدخل البلاد لمعرفة أوزانها وكمياتها من خلال ربط «التجارة» مع الادارة العامة للجمارك لتزويد مفتشيها التجاريين بصورة من بوليسة الشحن من الشركات المستوردة بالشحنات من الخضار والفاكهة يوميا. وأضافت المصادر ان ذلك تم الاتفاق عليه من قبل الجهات المعنية خلال اجتماع ضم مسؤولين من «الجمارك» و«الشؤون» ومن «التجارة» مدير الجهاز الفني للاشراف على السلع وتحديد اسعارها فيصل الانصاري، وبحضور مسؤولين من اتحاد الجمعيات التعاونية.

وأوضحت المصادر ان ذلك يهدف الى معرفة مدى توافر المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة في الاسواق المحلية حتى لا يقل منتج او صنف عن تلبية احتياجات السوق، وبالتالي يقل المعروض منها عن الطلب مما يؤثر على مستوى الاسعار، مشيرة الى ان الجهات المعنية اتفقت خلال الاجتماع على التنسيق فيما بينها ووضع حلول وآليات لتحديد اوزان وكميات البضائع من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة التي تدخل الكويت من قبل الشركات المستوردة من خلال ربط تلك الجهات الحكومية مع الادارة العامة للجمارك لتزويدها بهذه المعلومات التي تخص الكميات المستوردة من الخارج خاصة الخضروات والفاكهة.

وسيتم ربط «الجمارك» مع «الشؤون» لتزويد الاخيرة بجميع البضائع المستوردة من الخضار والفاكهة وتحديد الكميات والاصناف لتقوم «الشؤون» بتزويد اتحاد الجمعيات التعاونية بهذه المعلومات.

وذكرت المصادر ان مدير ادارة الجهاز الفني للاشراف على السلع وتحديد اسعاها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري طلب خلال الاجتماع من مدير الادارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان بتزويد المفتشين التجاريين لدى الوزارة ببوليصة الشحن من الشركات المستوردة للشحنات من الخضار والفاكهة يوميا لمعرفة الكميات المستوردة من الخضار.