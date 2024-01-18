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الإعلام العربي لبناء صداقة مع الذكاء الاصطناعي

1/18/2024 12:04:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا المشاركون في مؤتمر الإعلام العربي «الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والرهانات» إلى بناء «صداقة» مع الذكاء الاصطناعي واستغلال الفرص الهائلة التي يتيحها لتطوير الاعلام. وقالت وزيرة الثقافة التونسية حياة القرمازي في كلمتها الافتتاحية اثناء المؤتمر الذي انطلقت اعماله أمس في تونس إن الحاجة اليوم أصبحت ملحة لوضع استراتيجيات وسياسات مشتركة في مواجهة التحديات الكبرى لعالم الذكاء الاصطناعي. وشددت على أهمية ربط صلة قوية بين المجالين الإعلامي والثقافي لتوجيه المحتوى الرقمي ومواجهة العزلة الثقافية التي تؤدي للاستخدام غير المدروس للذكاء الاصطناعي. ودعت إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الإعلام خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وخطر قدرته على تنميط سلوك الأفراد وإمكانية استخدامه كوسيلة للهيمنة الفكرية.
من جهته، قال رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد الحارثي ان «الموجة الثورية لتقنيات الذكاء الاصطناعي لا توسم فقط بالسرعة والفعالية بل تحمل في طياتها تغييرات جذرية قد تعيد تشكيل صناعة الإعلام بأكملها»، مؤكدا أن «الذكاء الاصطناعي ليس عدوا يتربص بنا بل صديقا ينتظر منا احتضانه وتوظيفه واستيعابه». وأوضح ان «الذكاء الاصطناعي يساعد في تحرير المحتوى وتخصيص التجارب وتحليل البيانات الضخمة، ومع ذلك ينبغي علينا أن ننتهز الفرصة لنتأمل في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا لتعزيز القيم الأساسية للإعلام وهي الصدق والدقة والعمق والمسؤولية».

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