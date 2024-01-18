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وزارات الداخلية والعدل العربية تناقش تحديث القانون النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية

1/18/2024 12:04:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت أمس أعمال اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لتحديث مشروع «القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» بمشاركة الكويت.
وقالت مديرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية د.مها بخيت، في كلمتها الافتتاحية، ان هذا الاجتماع الذي يعقد برئاسة اليمن يأتي تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بشأن دراسة وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت بخيت أن خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية وبمشاركة وزارات الصحة والجهات المعنية في الدول العربية سيناقشون على مدى يومين تحديث مواد القانون وإدخال الجداول التي تحدد المواد المخدرة ضمن مشروع القانون.
وأضافت أن نتائج الاجتماع ستعرض على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب ومن ثم على مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة.
ويترأس وفد الكويت أمام اجتماع اللجنة المشتركة الوزير مفوض مهدي العجمي من الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الكويتية.

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