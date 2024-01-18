الجسار الوطني للثقافة حريص على تسخير العلوم والتكنولوجيا لحفظ وحماية التراث

لجنة مشتركة لتخطيط وترتيب المسوحات والدراسات والأبحاث المطلوبة وتحديد الأولويات



أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار أمس حرص المجلس على تسخير قوة العلوم والتكنولوجيا في حماية التراث وحفظه عبر الرقمنة ونقل أحدث تقنيات التصوير المتقدمة والمسح الضوئي.

جاء ذلك في تصريح صحافي للجسار عقب توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لتنظيم التعاون العلمي والتكنولوجي والبيئي في مجال حفظ وصون الممتلكات والمواقع التراثية والأثرية.

وأضاف الجسار أن المذكرة تربط التراث بالعلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى حرص المجلس على تطوير التعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية وعلى رأسها معهد الكويت للأبحاث العلمية لما يتمتع به من خبرة علمية واسعة بالظروف البيئية المحلية، لافتا الى انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتخطيط وترتيب المسوحات والدراسات والأبحاث المطلوبة وتحديد الأوليات، مبينا أن المجلس يعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على المواقع والمعالم الثقافية والحضارية.

وبين ان المجلس يعمل كذلك على توفير الحماية الوقائية اللازمة لها مع الاهتمام بترميم المباني التراثية وفق الارشادات الصحيحة وبالاستفادة من أحدث التقنيات.

من جهته، قال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف د.مشعان العتيبي في تصريح مماثل إن هذه المذكرة تأتي في سياق حرص المعهد على التعاون مع مؤسسات الدولة عبر تسخير قدراته العلمية والتكنولوجية.

وأضاف العتيبي أن المذكر تمتد لخمس سنوات وتشكل إطارا عاما للتفاهم وأساسا لإبرام اتفاقات مستقبلية، مبينا أن المعهد سيعمل على تقديم خدمات استشارية ودراسات تحليلية إضافة للخبرات المطلوبة والدعم الفني في إطار أحدث تطبيقات تكنولوجيا المواد المبتكرة، كما ان المعهد يعمل كذلك على تعزيز الاستفادة من التطبيقات المبرمجة في الكشف ومراقبة السلامة الإنشائية لهياكل المباني التاريخية والتراثية، فضلا عن إجراء فحوصات مختبرية متقدمة لتحليل ومعرفة مكونات المواد الأثرية وعمرها الزمني. وأثنى على اهتمام المجلس بالتعاون مع المعهد لحفظ المواقع الأثرية والمباني التراثية، لافتا إلى أن مركز الطاقة والبناء في المعهد يضم كوادر تعمل في إجراء بحوث لها علاقة بتطبيقات العلوم المبتكرة والسلامة الإنشائية في هذا المجال.

وأشار إلى أن المعهد بمختلف الكوادر والخبرات التي يملكها يقود جهود الدولة لتطوير مقاييس مواد البناء بما فيها مجال البيئة والتي ستعزز الجوانب الأخرى في مجال الحفاظ على التراث.