الممثل الخاص لملك البحرين نبارك تأسيس اتحاد الصحافيين الخليجيين



آل خليفة: تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين دول مجلس التعاون ودعم مسيرتها التنموية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق الخير والازدهار للشعوب الشقيقة الحمر: نعتز بالتاريخ العريق للصحافة الخليجية وإسهاماتها الرائدة في دعم وإبراز المنجزات والنهضة التنموية والحضارية التي حققتها دولنا الشقيقة



استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بقصر القضيبية، بحضور نبيل بن يعقوب الحمر مستشار الملك لشؤون الإعلام، ود.رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية بمناسبة عقد اجتماعهم في مملكة البحرين واتخاذها مقرا دائما لاتحاد الصحافيين الخليجيين.

وخلال اللقاء، رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة برؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية وبزيارتهم لمملكة البحرين، معربا سموه عن تهنئته بمناسبة تأسيس اتحاد الصحافيين الخليجيين، مباركا لهم هذه الخطوة المهمة في مسيرة الصحافة الخليجية، مشيدا سموه بدور وإسهامات رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية في تطوير العمل الصحافي الخليجي ومواكبة مستجداته، والتعريف بمختلف القضايا الخليجية وإبرازها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبما يعزز العلاقات الأخوية الوثيقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويدعم مسيرتها التنموية، ويسهم في تطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق المزيد من الخير والازدهار للشعوب الخليجية الشقيقة، متمنيا لهم دوام التوفيق.

تعزيز المكتسبات

من جانبهم، أعرب رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية عن بالغ شكرهم لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقبالهم، وتقديرهم لدعم سموه للجهود الرامية للارتقاء بالعمل الصحافي الخليجي وتعزيز دوره ومكتسباته.

حضر الاجتماع خالد بن حمد المالك رئيس هيئة الصحافيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية، والمستشار الإعلامي للأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد محمد المطيري، ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية الأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي، ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد، ورئيس جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي، ورئيس جمعية الصحفيين العمانية د.محمد بن مبارك العريمي، ورئيس المركز القطري للصحافة سعد بن محمد الرميحي.

مستشار الملك

كذلك استقبل مستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، بحضور وزير الإعلام د.رمزان بن عبدالله النعيمي بمكتبه في قصر القضيبية رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية بمناسبة انعقاد اجتماعهم في مملكة البحرين واتخاذها مقرا دائما لاتحاد الصحافيين الخليجيين.

ورحب المستشار الحمر خلال اللقاء برؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية، وهنأهم بتأسيس اتحاد الصحافيين الخليجيين الذي سيسهم في تعزيز مسيرة الصحافة الخليجية وتقوية التعاون والتنسيق فيما بينها، مشيدا بجهودهم المقدرة في دعم وتطوير العمل الصحافي الخليجي وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم العلاقات الأخوية الوثيقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحقق الخير والازدهار لشعوبها الشقيقة، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد.

وأعرب الحمر عن الاعتزاز بالتاريخ العريق للصحافـــة الخليجيـــة وإسهاماتها الرائدة في دعم وإبراز المنجزات والنهضة التنموية والحضارية التي حققتها دولنا الشقيقة في كل المجالات والتعريف ونشر الوعي بالقضايا الخليجية وإسهاماتها الرائدة في التنوير الثقافي والمعرفي.

من جهتهم، أعرب رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية عن شكرهم وتقديرهم لمستشار الملك لشؤون الإعلام لما يوليه من حرص واهتمام دائم في دعم مسيرة العمل الصحافي الخليجي وتعزيز دوره في خدمة مصالح دولنا الخليجية.