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السكنية تستدعي 258 مواطنا لقرعة قسائم الدفعة 11 في جنوب سعد العبدالله

1/18/2024 12:04:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن توزيع الدفعة الحادية عشرة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 285 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 12/10/2004، وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 18 و21 يناير وتوزيع بطاقات الاحتياط الإثنين 22 يناير وإجراء عملية القرعة الأربعاء 24 منه.
وأضافت «السكنية» أن المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت إلى أنه من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص. وأشارت إلى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة بالمسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 22 يناير، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

MENAFN18012024000130011022ID1107735988

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