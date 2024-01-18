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الصفا الإنسانية نظمت رحلتها الإغاثية لتركيا

1/18/2024 12:04:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عن تنظيم رحلتها الإغاثية تحت شعار «بعطائكم نغيثهم 14» لتقديم المعونات اللازمة للاجئين السوريين في تركيا، حيث ترأس رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية الوفد المشارك. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع إن الجمعية حريصة على تنفيذ حملة «دفء الشتاء» ضمن مشاريعها الموسمية تزامنا مع دخول فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، حرصا منها على جميع مستلزمات التدفئة لإخواننا اللاجئين السوريين في تركيا في أعقاب نزوحهم بعد زلزال تركيا المدمر. وأضاف الشايع: انه تم تنفيذ هذه الرحلة الإغاثية في ولاية هاتاي بتركيا، وقد تضمنت توزيع مواد غذائية ومواد للتدفئة للنازحين السوريين في عدة مناطق، منها أنطاكيا والريحانية ووييلاداغ وألتنوزو وكركخان، حيث تم توزيع الفحم والبطانيات والكسوة الشتوية وكوبونات المشتريات والسلال الغذائية وغيرها، مبينا أنه قد استفاد من هذه المواد الإغاثية 3090 أسرة بإجمالي 14705 فردا. وشكر عموم المحسنين والمحسنات والداعمين لأنشطة الجمعية، داعيا أصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في تخفيف معاناة إخوانهم اللاجئين السوريين في تركيا، مبينا أن المساهمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية alsafakw، أو عبر الاتصال بالخط المباشر 22233322 المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.

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