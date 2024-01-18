تعاونية النعيم نظمت مهرجان النوير الثاني

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت جمعية النعيم التعاونية مهرجان النوير الثاني بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية وذلك بتوفير مساحة شاسعة بحديقة القصر قطعة 4أ لتحتضن المهرجان 15 و16 يناير دعما للمنتج الزراعي والعمل على توفير احتياجات الأسرة الكويتية. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية خالد عبيد السعيدي إن مجلس الإدارة منذ توليه مهام إدارة الجمعية أخذ على عاتقه ألا يدخر جهدا لتوفير جميع الخدمات لأهالي المنطقة والمساهمين، موضحا أن الهدف من إقامة المهرجان دعم المنتج الكويتي وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الكويتيين لتسويق منتجاتهم، كما أن إقامة مثل هذه المهرجانات تعمل على تشجيع الشباب الكويتي نحو إقامة المشاريع الزراعية وبذلك يتوافر المنتج المحلي بجودة عالية. وأكد السعيدي أن إدارة الجمعية عملت على توفير جميع المستلزمات لتنظيم هذا الحدث، مشيرا الى ان استجابة أصحاب المنتجات لحضور المهرجان نابعة من الحس الوطني والروح العالية وإيمانا منهم بدور الجمعيات في خدمة وتنمية المجتمع.
وتوجه بالشكر الى وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كما شكر اعضاء مجلس الإدارة لتواجدهم وسعيهم نحو نجاح المهرجان.
MENAFN18012024000130011022ID1107735986
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.