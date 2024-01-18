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تعاونية النعيم نظمت مهرجان النوير الثاني

1/18/2024 12:04:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت جمعية النعيم التعاونية مهرجان النوير الثاني بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية وذلك بتوفير مساحة شاسعة بحديقة القصر قطعة 4أ لتحتضن المهرجان 15 و16 يناير دعما للمنتج الزراعي والعمل على توفير احتياجات الأسرة الكويتية. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية خالد عبيد السعيدي إن مجلس الإدارة منذ توليه مهام إدارة الجمعية أخذ على عاتقه ألا يدخر جهدا لتوفير جميع الخدمات لأهالي المنطقة والمساهمين، موضحا أن الهدف من إقامة المهرجان دعم المنتج الكويتي وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الكويتيين لتسويق منتجاتهم، كما أن إقامة مثل هذه المهرجانات تعمل على تشجيع الشباب الكويتي نحو إقامة المشاريع الزراعية وبذلك يتوافر المنتج المحلي بجودة عالية. وأكد السعيدي أن إدارة الجمعية عملت على توفير جميع المستلزمات لتنظيم هذا الحدث، مشيرا الى ان استجابة أصحاب المنتجات لحضور المهرجان نابعة من الحس الوطني والروح العالية وإيمانا منهم بدور الجمعيات في خدمة وتنمية المجتمع.
وتوجه بالشكر الى وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كما شكر اعضاء مجلس الإدارة لتواجدهم وسعيهم نحو نجاح المهرجان.

MENAFN18012024000130011022ID1107735986

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