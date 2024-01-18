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العتل إدراج بدل الموقع بشهادة الراتب لمهندسي التطبيقي بطلب من صاحب العلاقة

1/18/2024 12:04:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) جددت جمعية المهندسين الكويتية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حرصهما على التعاون المثمر والبناء لتحقيق مصالح الطرفين وبما يعزز دورهما في خدمة المهندسين وأعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية.
وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل، في ختام لقاء عقده مع مدير عام الهيئة د.حسن الفجام بمكتبه، «أسعدنا هذا التفاهم وتجديد الحرص على التعاون في إطار مذكرة التعاون المشتركة بين الهيئة والجمعية، ونثمن عاليا تلبية مطالب الجمعية بإدراج بدل الموقع للعاملين في الهيئة ضمن شهادة الراتب على أن يقدم المهندس طلبه إلى الهيئة».
وأضاف العتل: سعداء باهتمام مدير العام بالتعاون مع الجمعية وحرصه على تلبية مطالب الزملاء المهندسين وخاصة العاملين في الهيئة التدريبية بما يتوافق وقرارات صرف بدلاتهم وتطوير آليات هذا الصرف، ونثمن عاليا رعاية مدير عام الهيئة لمحاضرة «كيف تبني بيتك؟» التي ستطلقها الجمعية خلال مارس المقبل ورعاية ملتقى السلامة المرورية الأول والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع قسم الهندسة المدنية بكلية الدراسات التكنولوجية التكنولوجيا.
وتابع: أسعدنا تلبية مدير عام الهيئة لدعوة الجمعية للمشاركة في مؤتمر التحكيم الهندسي القادم والورشة الهندسية العالمية التاسعة لصحة وسلامة الهياكل الإنشائية التي ستقيمها الجمعية بالتعاون مع منظمة «آشمي» العالمية في فبراير المقبل، مضيفا انه قد أطلع مدير عام الهيئة على أنشطة الجمعية وتعاونهما السابق واستعدادنا لتطوير هذا التعاون وفق مذكرة التعاون القائم بيننا للارتقاء بالأداء ودعم توفير كوادر مهنية تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في الحد من الاعتماد على العمالة غير الكويتية.
ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من المهندسين الكويتيين في الهيئة يقومون بعملهم التدريبي على أكمل وجه وعلينا تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الكوادر، وهذا ما لمسناه من مدير عام الهيئة.

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