العنزي تقدم في إنجاز أعمال مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية ونحرص على تنفيذه وفق أعلى المعايير

تم طرح مناقصتين لـ 7 ضواح تتضمن تجهيز 13812 قسيمة وجار العمل في المناقصة الخاصة بالبقية



عاطف رمضان

تفقّد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية للوقوف على سير الأعمال بالعقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الأمطار.

واستمع العنزي خلال الجولة التفقدية إلى شرح موجز من مدير إدارة مشاريع المنطقة الثالثة م.عارف القلاف حول أعمال العقد الذي تنفذه شركة المقاولون العرب الكويتية بقيمة تقارب 112 مليون دينار، حيث تمت مباشرة العمل في العقد يوم 7 يونيو 2023، وجرى الانتهاء فعليا من المرحلة التحضيرية للأعمال وجار العمل على تنفيذ الطرق وخدمات البنية التحتية.

وبلغت نسبة إنجاز الأعمال التقديرية الفعلية المتوقعة بالمشروع حتى تاريخ 31 يناير 4.52%، وهي نسبة متقدمة عن البرنامج الزمني بأكثر من 4%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال العقد في 5 يونيو 2026، مشيرا إلى أن العقد يتضمن أعمال الطرق الرئيسية ومعالجة التربة وطبقات الأسفلت وأرصفة الشوارع ومجارير مياه الأمطار وخزانات تجميع مياه الأمطار وشبكات المياه المعالجة والمياه العذبة وعبارات الكهرباء وإنارة الشوارع وشبكة الهاتف والعلامات المرورية.

وقال م.راشد العنزي إنه جرى التأكيد خلال الجولة التفقدية على أهمية العمل والتنسيق من أجل عدم التأخر بالأعمال بالعقد، مشيرا إلى أن مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية قائم على مساحة 6150 هكتارا، ويقع على بعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة الكويت ويتكون من 11 ضاحية سكنية تشمل كل منها مجموعة من القسائم بمساحة 400م2 للقسيمة الواحدة، إضافة إلى مجموعة من المباني العامة والخدماتية ومحطات الكهرباء والوقود، لتوفير ما يحتاج اليه المواطنون وأنه سيخدم 20380 ألف أسرة كويتية.

وتابع العنزي: خصصت المؤسسة طاقما هندسيا من المؤسسة إلى جانب مستشار العقد لمتابعة الأعمال لموقعيه والتأكد من إنجازها وفق مستندات ومواصفات العقد، كما أن المؤسسة طرحت مناقصتين لـ 7 ضواح للمدينة تشمل الأولى تنفيذ البنية التحتية للقسائم السكنية بعدد 7623 قسيمة بالضواحي N5 وN7 وN9 وN10 وتشمل المناقصة الثانية تنفيذ البنية التحتية للقسائم السكنية بـ 6189 قسيمة بالضواحي N4 وN6 وN8 وجار استكمال إجراءات الطرح والترسية للبدء في تنفيذها بالتزامن مع أعمال الطرق الرئيسية للمدينة وجار إعداد المستندات الخاصة بطرح مناقصة تنفيذ البنية التحتية للقسائم السكنية ببقية الضواحي بالإضافة إلى أنه سيتم استكمال طرح باقي العقود الخاصة بالمباني العامة طبقا لبرنامج وخطة المؤسسة.