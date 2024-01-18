Thursday, 18 January 2024 10:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلطان يطلق عروضا جديدة عبر تطبيقه الإلكتروني

1/18/2024 12:04:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عن إطلاق عروض وخصومات جديدة عبر تطبيقها الإلكتروني بالتعاون مع شركاء جدد، وذلك استمرارا في سعيها المتواصل لتوفير تجربة تسوق مجزية لعملائها.
وتم عقد شراكات مع مزودي خدمات في مختلف الأنشطة منها الترفيهية والرعاية الصحية والخدمات والمطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها، منها فندق كراون بلازا، وفندق هوليداي إن، وفندق وسبا شاطئ النخيل، ومجموعة فوزية السلطان الصحية، ومركز الجارالله الألماني التخصصي، وطفل المستقبل، لتوفير عروض وخصومات وقسائم شرائية عبر تطبيق سلطان.
وقال مدير الشراكات في شركة سلطان عبدالله الشنفا: سعداء جدا بإطلاق ست شراكات جديدة مع مزودي الخدمات في كل الأنشطة وتوفير خصومات وعروض مميزة لعملائنا، وإننا نعمل على إضافة المزيد من العروض مع أكثر من 15 شريكا جديدا مع نهاية عام 2024، ونسعى دائما إلى تعزيز تجربة التسوق لدى عملائنا، ونعمل على تقديم أفضل العروض لهم وتشجيعهم على الاستمرار في التسوق من سلطان للاستفادة من المزايا الاستثنائية التي نقدمها إن كان من خلال تجميع النقاط أو الحصول على المكافآت والخصومات.
وتابع: بالإضافة إلى العروض، فقد أطلقت الشركة تحديثات تقنية جديدة على التطبيق لتسهيل عملية التصفح والوصول إلى قوائم المنتجات المتنوعة بسهولة، وإظهار عروض ترويجية ومنتجات مخصصة تتلاءم مع احتياجات كل عميل، على حسب المنتجات التي يقوم بشرائها، كما يسهل التحديث الجديد إتمام عمليات الشراء من خلال خطوات بسيطة في صفحة واحدة تشمل تفاصيل العنوان وطريقة الدفع والاستلام، ويضيف مميزات جديدة لعملاء برنامج «كنزي»، تمكنهم من معرفة عدد نقاطهم والرصيد الذي يمكن استرداده، للاستفادة المطلقة من هذا البرنامج، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بصورة الملف الشخصي لكل منهم.
يذكر أن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية هي أكبر شركة تجزئة مستقلة مدرجة في بورصة الكويت وتمتلك وتشغل سلسلة من الأسواق المركزية في الكويت بشكل رئيسي بالإضافة إلى الأردن وسلطنة عُمان والبحرين. تشغل الشركة حاليا أكثر من 70 مركز تسوق في الشرق الأوسط، بما في ذلك 12 فرعا في الأردن، 3 أفرع في البحرين، 8 أفرع في عمان. كما تملك الشركة 49 فرعا في الكويت ممتدة من الجهراء إلى النويصيب وأفرع الشركة في الكويت تتنوع بين 8 مراكز رئيسية، و11 مركزا لـ «سلطان ماركت» والتي تعتبر الوجهة الأمثل للمنتجات ذات الأسعار التنافسية، و30 مركزا لـ «سلطان إكسبرس» التي تلبي متطلبات العملاء أثناء تنقلهم أو في ظل زحمة أشغالهم أو في مكان أعمالهم.

MENAFN18012024000130011022ID1107735983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث