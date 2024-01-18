بالفيديو حماية الأسرة من العنف يتطلب مد جسور التعاون بين جهات الدولة المعنية

د.مريم العازمي: إنشاء صندوق العنف الأسري أبرز التحديات والقانون يحمي الأسرة مجتمعة



بشرى شعبان

نظمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حلقة نقاشية بمشاركة جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري في دولة الكويت للدفع نحو تطبيق القانون وتفعيله، وتسليط الضوء على جوانب القصور وكيفية مد الجسور بين جميع الأطراف.

وركزت الحلقة النقاشية، التي اقيمت أول من امس في مقر الجمعية في الخالدية، على أهمية دور وزارة الاعلام في رفع الوعي المجتمعي بهذا القانون وتوفير الحماية للأفراد، وعلى أهمية دور وزارة التربية في تثقيف النشء بمبادئ حقوق الانسان وغرس احترام حرية وحقوق وسلامة الأفراد لديهم، ونبذ العنف كتصرف تأديبي لأي فرد مهما صغرت سنه أو نوع جنسه.

وشارك في الحلقة كل من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الداخلية ممثلة بالشرطة المجتمعية، ووزارة الصحة ممثلة بمكتب حماية الطفل، ووزارة التربية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية ووزارة الخارجية ممثلة في ادارة شؤون حقوق الانسان، ومجلس الأمة ممثلا بلجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل، ومكتب الإنماء الاجتماعي.

تفعيل القانون والتحديات

وقالت أمين عام المجلس الاعلى للأسرة د.مريم العازمي ان الجلسة المغلقة التي عقدت بدعوة من الجمعية الثقافية النسائية كانت لمناقشة تفعيل قانون العنف الأسري رقم 16/2020 واللائحة التنفيذية التي صدرت لتنفيذ ما جاء في القانون.

ولفتت الى ان مشاركة المجلس الأعلى للأسرة هي لتبيان الآلية التي اعتمدها المجلس لتنفيذ مواد القانون والتزامه باللائحة التنفيذية، الى جانب عرض إنجازاته بالمطابقة مع الاستحقاقات الدولية المطلوبة لتحسين مؤشرات الكويت في المواضيع الخاصة بالمرأة أو العنف الأسري.

وعن التحديات التي واجهت المجلس بتطبيق القانون، بينت العازمي ان أي قانون يصدر في أي دولة لا بد ان يكون هناك مثالب فيه او تحديات تواجهه ومع التنفيذ تظهر هذه المثالب والتحديات والمجلس بصدد التغلب عليها.

وأضافت أن من هذه التحديات انشاء صندوق العنف الأسري في وقت قياسي، مرفق بالضوابط والشروط التي تلتزم فيها ادارة الحماية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتمت مناقشته مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة بمجلس الأمة بحضور وزارة المالية وبحضور الامانة العامة لشؤون الأسرة، وهناك اجتماعات تنسيقية مع وزارة المالية لإعداد الصندوق بعد معالجة الملاحظات التي تبديها وزارة المالية.

دور التربية والإعلام

بدورها، قالت عضو الجمعية الثقافية النسائية هيفاء الموسى إنه على الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية إلا «أننا نعتقد انه لايزال هناك الكثير من العمل بما يخص حماية الأسرة من العنف الأسري».

وأضافت أن مشكلة العنف الأسري موجودة في المجتمع الكويتي كما هي موجودة في غيره من المجتمعات، لكن هذه المشكلة تم اغفالها لمدة طويلة فمن غير المتوقع ان تحل في فترة قصيرة، مؤكدة ان اسس حل هذه المشكلة يحتاج الى وقت لكي يبنى على قواعد صحيحة.

ولفتت الموسى الى ان الجمعية دعت جميع الأطراف المعنية لعقد هذه الحلقة النقاشية للمساعدة في تفعيل القانون بشكل افضل حيث سيكون النقاش مفتوحا للعمل على تطبيق القانون بالشكل اللائق والأفضل، لما للعنف من خطورة في اي مجتمع، معربة عن قناعاتها بأن العنف دائرة لا يمكن ان تغلق اذا بدأت ويمكن ان تتوسع لتفتت اي مجتمع نتيجة انتشارها بين أفراده.

دار للحماية

من جانبها، قالت مديرة مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة د.منى الخواري ان قانون العنف الأسري يشمل الطفل وهو غير قانون الطفل الصادر في عام 2015، مؤكدة ان أهم الأمور التي يسعى اليها المكتب انشاء مراكز الطفولة والتي تشمل مراكز الايواء للاطفال المعرضين لسوء المعاملة والمعنفين للرعاية اللاحقة.

وتحدثت عن الخدمات التي يقدمها المكتب للأطفال المعنفين، مؤكدة ضرورة وجود دار حماية لهم، أو رعاية مؤقتة، وكذلك تأمين التأهيل النفسي للطفل المعنف.