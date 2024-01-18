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تأسيس اتحاد للصحافيين الخليجيين للارتقاء بالعمل الصحافي وتحقيق مزيد من المكتسبات

1/18/2024 12:04:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رؤساء الجمعيات والهيئات والمراكز الصحافية الخليجية أن تأسيس اتحاد للصحافيين الخليجيين سيرتقي بالعمل الصحافي وسيحقق المزيد من المكتسبات للصحافة وسيصون حقوق الصحافيين والإعلاميين. جاء ذلك في بيان مشترك للرؤساء عقب اختتام اجتماعهم في المنامة الذي انطلق يوم امس بمناسبة تأسيس اتحاد «الصحافيين الخليجيين» بحضور المستشار الإعلامي للأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد المطيري. وقال البيان إنه «تم التوصل خلال الاجتماعات الاربعة السابقة الى اقرار النظام الاساسي لـ (اتحاد الصحافيين الخليجيين) ودخوله حيز التنفيذ».
وأضاف انه «تم اختيار رئيس هيئة الصحافيين السعوديين خالد بن حمد المالك رئيسا فخريا للاتحاد فيما تم انتخاب رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية محمد الحمادي رئيسا للاتحاد ورئيس جمعية الصحافيين البحرينية علي الشايجي نائبا للرئيس وأمينا عاما للاتحاد». وذكر البيان انه تم خلال الاجتماع ايضا تشكيل اربع لجان وفقا للنظام الأساسي للاتحاد وهي لجنة الشؤون العربية والدولية ويرأسها رئيس جمعية الصحافيين العمانية د.محمد العريمي، ولجنة الشؤون المهنية ويرأسها رئيس المركز القطري للصحافة سعد الرميحي، ولجنة التأهيل والتدريب ويرأسها ممثل هيئة الصحافيين السعودية حمد المالك، ولجنة فض المنازعات ويرأسها رئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد.
وأوضح البيان أن «اتحاد الصحافيين الخليجيين يضم الجمعيات والهيئات والمراكز والروابط والنقابات والاتحادات الصحافية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين». ووفقا للبيان سيسهل تأسيس الاتحاد التواصل مع المنظمات الصحافية العربية والعالمية وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تصب في صالح الارتقاء بالصحافيين والصحافة والاعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار إلى أن الاتحاد يهدف ايضا إلى تحقيق وحدة وانسجام الجمعيات والهيئات والروابط والمراكز الصحافية الخليجية وتبادل المعلومات فيما بينها وإقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات واللقاءات المشتركة.
وأكد البيان أن الاتحاد سيعزز التعاون في المجالات المهنية وسيرسخ ويدعم حقوق الصحافة والصحافيين وسيقدم الخدمات المهنية وسيساهم في المحافظة على أخلاقيات المهنة.
وبين أنه يحق لكل صحافي وإعلامي عضو في الجمعيات او الهيئات او المراكز او الروابط او النقابات او الاتحادات الصحافية الانتساب للاتحاد، مشيرا إلى أنه يشترط لقبول العضوية أن يتم تقديم الطلب عن طريق الجمعية أو الهيئة او المركز او الرابطة او النقابة او الاتحاد الذي ينتمي عضو الجمعية له.

MENAFN18012024000130011022ID1107735981

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