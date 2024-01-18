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بالفيديو مهدي نسعى إلى تطوير السياسات التعليمية بالتعاون مع المركز العربي للبحوث التربوية

1/18/2024 12:04:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
وقّعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أمس اتفاقية إطارية مع المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج وذلك لتعزيز التعاون المشترك في مجال التخطيط التربوي البحث العلمي وتطوير السياسات التعليمية.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في تصريح له ان الاتفاقية تقدم خدمات التدريب وبناء القدرات والتنمية المهنية للاختصاصيين في مجلات البحث العلمي والتخطيط التربوي ورسم سياسات التعليم في إطار الخطة الإنمائية للكويت، والخدمات الاستشارية في مجال تطوير السياسات والممارسات التعليمية وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة حول التعليم في الكويت.
وأضاف مهدي ان الاتفاقية تقوم على تحسين منظومة سياسات التعليم شاملة المناهج ومهارات المعلمين والتعليم وتطوير وتنفيذ الخطط التنموية للمنظومة التعليمية.
من جهته، قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.محمد الشريكة ان الاتفاقية تسهم في تبادل الخبرات وإقامة الفعاليات المشتركة الذي ينظمها كل منها، موضحا ان الاتفاقية تأتي في إطار حرص الطرفين على دعم أواصر التعاون والشراكة بينهما في مجالات التخطيط التربوي وتطوير القدرات التربوية.
وبين الشريكة ان الاتفاقية تهدف الى تطوير البرامج والسياسات التعليمية والتدريب المتخصص، مشيرا إلى انه بموجب هذه الاتفاقية يقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما للتعامل مع الجهات الإعلامية بشأن التصريحات الخاصة.
بنود الاتفاقية
يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق فيما بينهما في المجالات الآتية:
٭ تنظيم الفعاليات والملتقيات العلمية المشتركة في مجال التخطيط التربوي والبحث العلمي وتطوير السياسات.
٭ تقديم خدمات التدريب وبناء القدرات والتنمية المهنية للاختصاصيين في مجالات البحث العلمي والتخطيط التربوي ورسم سياسات التعليم، في إطار الخطة الإنمائية لدولة الكويت.
٭ تقديم الخدمات الاستشارية في مجال تطوير السياسات والممارسات التعليمية في الكويت.
٭ تبادل الإصدارات والمعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة حول التعليم في الكويت.
٭ يقوم كل طرف بدعوة الطرف الآخر رسميا للحضور والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها كل منهما في مجالات الاختصاص والميادين المشتركة.
٭ تعزيز إدارة الأداء وإصلاح كل القطاعات الحكومية للتعليم ومعالجة إدارة المنظمات التعليمية.
٭ تحسين منظومة سياسات التعليم شاملة المناهج مهارات المعلمين والتعليم وتطوير وتنفيذ الخطط التنموية للمنظومة التعليمية.
٭ لا يترتب على هذه الاتفاقية الإطارية أي التزامات قانونية لأي من الطرفين.
٭ لا يترتب عليها وقف أو إلغاء أي التزامات أو تعويضات لأي منهما. يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية الإطارية هذه، وذلك بموجب إشعار خطي مدته شهران من التاريخ المحدد للإنهاء.
٭ يقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما للتعامل مع الجهات الإعلامية بشأن التصريحات الإعلامية الخاصة بهذه الاتفاقية.
٭ يجوز لأي من الطرفين اقتراح تعديل الاتفاقية الإطارية هذه بما يحقق أغراضها، وذلك بموجب اتفاق خطي مكتوب وموقع من قبل ممثلي الطرفين.
٭ يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات المتبادلة بينهما، ولا يجوز لأي طرف استخدام تلك المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات التي يتم تزويده بها من قبل الطرف الآخر إلا لغايات وأغراض هذه.
٭ في حال عدم تجديد هذه الاتفاقية يستمر العمل لإنجاز البرامج المشتركة القائمة والناشئة عنها - وفقا لأحكامها.
٭ يسمي كل طرف من يمثله في فريق العمل للتنسيق والمتابعة مع الطرف الآخر لغايات تنفيذ هذه الاتفاقية.
٭ جميع المراسلات والإشعارات المتعلقة بهذه الاتفاقية يجب أن تكون خطية باللغة العربية، وتسلم باليد أو بالبريد المسجل على العنوان المذكور لكل طرف بها أو البريد الإلكتروني، ويفترض أن جميع المراسلات قد تم تسلمها من الطرف الآخر.

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