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بالفيديو مها العسعوسي نعمل على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمياه النظيفة

1/18/2024 12:04:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أكدت وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.مها العسعوسي ازدياد معدلات النفايات وارتفاع مشكلة التلوث البيئي التي يعاني منها أغلب دول العالم وعلى رأسها الدول العربية، وذلك نتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل في المجالات كافة.
وقالت، خلال تمثيلها وزير الكهرباء والماء في افتتاح المنتدى الخليجي الثاني للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة صباح أمس، إن من أبرز مخاطر ازدياد النفايات التسبب في انتشار الأمراض والخلل في النظام البيئي وما يتبعه من تغير في المناخ وانتشار ظاهرة التصحر والاحتباس الحراري.
وشددت على أن الأمر يستدعي ضرورة العمل على تطوير نظام إدارة النفايات ورفع مستوى الوعي، وإبراز أحدث الطرق في إدارة المخلفات وإنتاج الطاقة والمواد القابلة للتدوير، ودعم فكرة المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمياه النظيفة.
وأشارت الى أن الهدف من إقامة المنتدى التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه البلاد لتحقيق التنمية المستدامة، والاهتمام بقضية إعادة تدوير النفايات وتقليل كمياتها وإعادة استخدامها وتوليد الطاقة وإنشاء المدن الذكية الخضراء، وما يصاحبها من جودة مخرجات العمل والحرص على منظومة لإدارة المخاطر والسلامة، وفقا لاستراتيجية دولة الكويت، ورؤية كويت جديدة.
وأضافت أن المنتدى يهدف إلى إيجاد أفضل الحلول والتقنيات للتأثيرات الناجمة عن النمو السكاني والتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الكويت ودول الخليج، حيث تسهم عملية إعادة التدوير في المحافظة على البيئة، وتقليل نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد والطاقة، وتقليل الاستهلاك، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، فضلا عن حماية الأراضي من المواد الضارة، وكذلك رفع جودة العمل والحد من المخاطر والسلامة المهنية.

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