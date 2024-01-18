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السفيرة الأميركية الهلال الأحمر تسهم بأعمالها الخيرة المتنوعة في إبراز الوجه الحضاري للكويت

1/18/2024 12:04:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد كارين هيديكو ساساهارا بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجهودها المتميزة في إغاثة المنكوبين ومد يد العون لهم في شتى دول العالم.
وقالت السفيرة ساساهارا لـ«كونا» عقب لقائها رئيس مجلس إدارة الجمعية د. هلال الساير إن «الهلال الأحمر» ساهمت بأعمالها الخيرة المتنوعة في إبراز الوجه الحضاري للكويت حكومة وشعبا.
وأضافت أنها اطلعت خلال زيارتها إلى الجمعية على حجم البرنامج الإنساني الذي تنفذه حاليا في مختلف دول العالم، كما بحثت مع الساير العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين.
وثمنت جهود الهلال الأحمر الكويتي على الصعيدين العربي والدولي وما تقوم به الجمعية وتقديمها المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للدول المنكوبة.
من جانبه، رحب الساير في تصريح مماثل لـ«كونا» بزيارة السفيرة الأميركية إلى مقر الجمعية، مؤكدا الحرص على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت عبر تقديم الدعم والمساندة للمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع الإنسان، مؤكدا أن الزيارة تدعم التوجهات الانسانية وتعزز مجالات تدخلات الاغاثية المختلفة.
وقال الساير إن الجمعية ستظل عند حسن ظن الجميع من خلال بذل المزيد من الجهود التي ترتقي بمضامين العمل الإنساني وتحقق تطلعاتها على الساحة الإنسانية التي تواجه الكثير من التحديات.
وذكر أن الاجتماع تطرق إلى المساعدات التي تقدمها الجمعية للمنكوبين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.
وقدم عرضا عن نشاط الجمعية ودورها الإنساني على المستويين المحلي والخارجي، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات واستمرار الجمعية في برامجها للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

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