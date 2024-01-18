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40 طنا من المواد الغذائية والطبية على متن الطائرة الـ 41 لإغاثة غزة

1/18/2024 12:04:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت الطائرة الإغاثية الـ 41 من الجسر الجوي متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإيوائية.
وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملة «فزعة لفلسطين» عمر الثويني لـ «كونا» قبيل إقلاع الطائرة إن هذه المساعدات جاءت بتنظيم من «الكويتية للإغاثة» ومشاركة 28 جمعية خيرية وجهة حكومية ومؤسسة مانحة كويتية.
وأضاف الثويني ان المواد الإغاثية سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري قرب الحدود الفلسطينية - المصرية تمهيدا لإعادة شحنها مرة أخرى وإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
وأشار إلى تنوع محتوى الطائرة من مساعدات إذ تحمل نحو سبعة أطنان من المواد والأجهزة والمستلزمات الطبية الخفيفة والمهمة إلى جانب 13 طنا متنوعة من المواد الغذائية الأساسية و20 طنا من البطانيات ومستلزمات الأطفال والإيواء المختلفة.
وأفاد بأن هذه الرحلة تعد الـ 12 من الرحلات التي قامت بها أو أشرفت عليها الجمعيات الخيرية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي وفي إطار حملة «فزعة لفلسطين» التي جاء حصادها حتى الآن نحو 330 طنا من المساعدات الإنسانية منها 173 طنا من المستلزمات والأجهزة الطبية والعيادات المتنقلة إلى جانب 31 سيارة إسعاف و83 طنا من الطحين والتمور والمعلبات والمواد الغذائية المختلفة فضلا عن 49 طنا من البطانيات والفرش والخيام ومستلزمات الإيواء الأخرى.
وأوضح الثويني أن المساعدات الكويتية لقطاع غزة عبر الجسر الجوي الكويتي تأتي تماشيا مع توجيهات سامية من القيادة السياسية وبالتعاون مع وزارات الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية وعدد يتجاوز 24 من الجمعيات الخيرية الكويتية إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المانحة وعطاءات أهل الخير من المتبرعين التي تضافرت جميعها لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء بقطاع غزة.
من جانبه، قال ممثل الجمعية الكويتية للعمل الإنساني في الرحلة الإغاثية سالم الشطي لـ«كونا» إن الجمعية تباشر أعمالها الإنسانية لقطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إذ شاركت في الجسر الجوي الكويتي عبر حملة «فزعة لفلسطين» و«سفينة غزة» بالتعاون مع «الكويتية للإغاثة». وأوضح الشطي أن الجمعية الكويتية للعمل الإنساني تكثف أعمالها في المناطق الأكثر احتياجا وضررا في ظل الكوارث والحروب، لاسيما الوضع الراهن في قطاع غزة، لافتا إلى حرصها على تقديم مختلف الدعم الإنساني من تبرعات وفريق ميداني للجمعية في محاولة منها للتخفيف من معاناة الأهالي هناك. وأكد مواصلة الجمعية تقديم مساعداتها لقطاع غزة من خلال حملة رمضانية لـ «إفطار الصائم» سيتم إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أهداف «الكويتية للعمل الإنساني» لتعزيز دور البلاد كمركز عالمي للإنسانية ونشر صور رعاية الإسلام للإنسانية في شتى المجالات.
من ناحيته، أكد ممثل جمعية إحياء التراث الإسلامي رئيس اللجنة الإعلامية طارق الباطني لـ«كونا» حرص الجمعية على مواصلة مد يد العون ومساعدة الأشقاء منكوبي الكوارث والحروب بمختلف أنحاء العالم والذي يعد ترجمة حقيقية لنهجها الداعم للإغاثة الإنسانية.

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