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رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين بلاده والكويت

1/18/2024 12:04:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبوظبي ـ كونا:

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلاده والكويت وأهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، خلال استقبال غباش أمس في مقر المجلس بأبوظبي سفير الكويت لدى الإمارات جمال الغنيم، حيث قدم له التهنئة بمناسبة تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، متمنيا للكويت حكومة وشعبا مزيدا من التقدم والتنمية والاستقرار والازدهار تحت قيادته الحكيمة.
وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يسعى دائما لأن يواكب التطور في العلاقة الثنائية الرسمية والدفع بها لتشمل جميع المجالات، إضافة إلى العمل على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل وجهات النظر والآراء والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة.
من جهته، تقدم السفير الغنيم بالتهنئة لغباش بمناسبة انتخابه لفترة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لاسيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي.

MENAFN18012024000130011022ID1107735975

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