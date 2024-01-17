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بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد: مصر تفوز على غينيا في المباراة الافتتاحية

1/17/2024 11:55:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 1 (كونا) -- فازت مصر اليوم الأربعاء على غينيا في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في نسختها ال26 في مباراة انتهت بنتيجة (33-15) والمقامة على استاد القاهرة الدولي.
وفي مبارايات اليوم فاز المنتخب الجزائري على نظيره الغابوني بنتيجة (31-27) وتتواجد الجزائر ضمن المجموعة الثالثة بجانب المغرب والغابون وليبيا.
وفاز المنتخب التونسي على نظيره الكيني بنتيجة (59-18) وتتواجد تونس ضمن المجموعة الرابعة بجانب كينيا وانجولا ونيجيريا.
وفاز كذلك منتخب الكونغو الديمقراطية على حساب زامبيا بنتيجة (40-21) ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الاولى بالبطولة.
وفاز المنتخب المغربي على نظيره الليبي بنتيجة (30-25) وحقق منتخب الرأس الأخضر الفوز كذلك على رواندا بنتيجة (52-27).
فيما حقق الكاميرون الفوز على الكونغو بنتيجة (25-21) وانجولا على نيجيريا بنتيجة (26-24).
وافتتحت بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 اليوم الأربعاء وتستمر حتى 27 يناير الجاري بمشاركة 16 منتخبا بينهم خمسة منتخبات عربية.
وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز ال5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025 والتي ستقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وقسمت المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 ل16 منتخبا إلى اربع مجموعات بواقع اربعة منتخبات في كل مجموعة تلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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