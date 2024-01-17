بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد: مصر تفوز على غينيا في المباراة الافتتاحية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 1 (كونا) -- فازت مصر اليوم الأربعاء على غينيا في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في نسختها ال26 في مباراة انتهت بنتيجة (33-15) والمقامة على استاد القاهرة الدولي.
وفي مبارايات اليوم فاز المنتخب الجزائري على نظيره الغابوني بنتيجة (31-27) وتتواجد الجزائر ضمن المجموعة الثالثة بجانب المغرب والغابون وليبيا.
وفاز المنتخب التونسي على نظيره الكيني بنتيجة (59-18) وتتواجد تونس ضمن المجموعة الرابعة بجانب كينيا وانجولا ونيجيريا.
وفاز كذلك منتخب الكونغو الديمقراطية على حساب زامبيا بنتيجة (40-21) ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الاولى بالبطولة.
وفاز المنتخب المغربي على نظيره الليبي بنتيجة (30-25) وحقق منتخب الرأس الأخضر الفوز كذلك على رواندا بنتيجة (52-27).
فيما حقق الكاميرون الفوز على الكونغو بنتيجة (25-21) وانجولا على نيجيريا بنتيجة (26-24).
وافتتحت بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 اليوم الأربعاء وتستمر حتى 27 يناير الجاري بمشاركة 16 منتخبا بينهم خمسة منتخبات عربية.
وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز ال5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025 والتي ستقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وقسمت المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 ل16 منتخبا إلى اربع مجموعات بواقع اربعة منتخبات في كل مجموعة تلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية. (النهاية)
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