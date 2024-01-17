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إيطاليا: نتوقع تشكيل قوة أوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

1/17/2024 11:55:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 17 - 1 (كونا) -- قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل على مقترح لتشكيل مهمة بحرية عسكرية أوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
جاء ذلك في في مؤتمر صحفي عقده تاياني بشأن الرئاسة الايطالية الحالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي7) تناول فيه مساعي تشكيل قوة بحرية أوروبية مشتركة لحماية السفن التجارية المعرضة لخطر الهجوم في البحر الأحمر.
وقال "بالنسبة للبحر الأحمر نعمل على ايجاد مهمة عسكرية أوروبية إلى جانب عملية (أتالانتا) الأوروبية - الحالية - باقتراح توسيع المهمة (أجينور) لحماية حركة المرور التجارية العاملة حاليا في مضيق هرمز - التي شاركت إيطاليا مع الدنمارك وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال والنرويج في إنشائها عام 2020.
وأشار الى أن مجلس الشؤون الخارجية سيناقش في اجتماع وزراء الخارجية يوم الإثنين المقبل انشاء هذه القوة التي يمكن للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا المشاركة فيها".
وأضاف تاياني اننا نقوم مع فرنسا وألمانيا بصياغة اقتراح - بهذا الشأن - لتقديمه إلى الشركاء في الاتحاد الأوروبي الآخرين معربا عن تفاؤله والتطلع الى اتخاذ القرار السياسي يوم الاثنين نفسه كي تتمكن المهمة من البدء بالعمل في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أن السفن الحربية الأوروبية في البحر الأحمر ليس لديها قواعد اشتباك تسمح لها بالهجوم لكن لديها الحق في الدفاع والحماية مع ذلك استخدام الأسلحة أيضا للسفن التجارية حال هوجمت".
كانت إيطاليا قد أحجمت عن المشاركة في التحالف البحري العسكري الذي دعت له وأنشأته الولايات المتحدة مع دول أخرى على اعتبار أن ذلك يستدعي الحصول على موافقة البرلمان الايطالي المسبقة. (النهاية)

م ن / ه س ص



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