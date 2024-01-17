إيطاليا: نتوقع تشكيل قوة أوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 17 - 1 (كونا) -- قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل على مقترح لتشكيل مهمة بحرية عسكرية أوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
جاء ذلك في في مؤتمر صحفي عقده تاياني بشأن الرئاسة الايطالية الحالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي7) تناول فيه مساعي تشكيل قوة بحرية أوروبية مشتركة لحماية السفن التجارية المعرضة لخطر الهجوم في البحر الأحمر.
وقال "بالنسبة للبحر الأحمر نعمل على ايجاد مهمة عسكرية أوروبية إلى جانب عملية (أتالانتا) الأوروبية - الحالية - باقتراح توسيع المهمة (أجينور) لحماية حركة المرور التجارية العاملة حاليا في مضيق هرمز - التي شاركت إيطاليا مع الدنمارك وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال والنرويج في إنشائها عام 2020.
وأشار الى أن مجلس الشؤون الخارجية سيناقش في اجتماع وزراء الخارجية يوم الإثنين المقبل انشاء هذه القوة التي يمكن للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا المشاركة فيها".
وأضاف تاياني اننا نقوم مع فرنسا وألمانيا بصياغة اقتراح - بهذا الشأن - لتقديمه إلى الشركاء في الاتحاد الأوروبي الآخرين معربا عن تفاؤله والتطلع الى اتخاذ القرار السياسي يوم الاثنين نفسه كي تتمكن المهمة من البدء بالعمل في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أن السفن الحربية الأوروبية في البحر الأحمر ليس لديها قواعد اشتباك تسمح لها بالهجوم لكن لديها الحق في الدفاع والحماية مع ذلك استخدام الأسلحة أيضا للسفن التجارية حال هوجمت".
كانت إيطاليا قد أحجمت عن المشاركة في التحالف البحري العسكري الذي دعت له وأنشأته الولايات المتحدة مع دول أخرى على اعتبار أن ذلك يستدعي الحصول على موافقة البرلمان الايطالي المسبقة. (النهاية)
م ن / ه س ص
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