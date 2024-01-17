وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان القضايا المشتركة والهجمات الايرانية على اربيل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 17 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان هاتفيا اليوم الأربعاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك اضافة الى الهجمات الايرانية على مدينة اربيل العراقية.
وذكرت الخارجية العراقية في بيان مقتضب ان حسين اتصل بالوزير السعودي وناقش معه القضايا الاقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك وعلى وجه الخصوص الاعتداء الايراني الذي طال اقليم كردستان العراق.
وترأس حسين في وقت سابق اليوم الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية والذي دان بشدة القصف الايراني لمدينة اربيل وحمل طهران عواقب هذا الانتهاك لسيادة العراق. (النهاية)
ع ح ه / ر ج
MENAFN17012024000071011013ID1107735850
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.