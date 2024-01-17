الصومال يدعو الدول العربية إلى التكاتف في وجه المخطط الإثيوبي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 1 (كونا) -- دعا رئيس وزراء الصومال حمزة بري اليوم الأربعاء الدول العربية للتكاتف والوقوف صفا واحدا لمواجهة المخطط الاثيوبي والتضامن مع بلاده في مواجهة هذا التحدي الكبير في إشارة الى مذكرة التفاهم الموقعة بين اثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
جاء ذلك في كلمة رئيس وزراء الصومال أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم (أرض الصومال).
وشدد بري على أن إقليم (أرض الصومال) الواقع شمال غربي البلاد هو "جزء لا يتجزأ من أراضي الصومال" مستنكرا إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وهذ الإقليم والذي "يمثل انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي الصومال ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة".
وقال بري إن إثيوبيا أقدمت على خطوة تتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقواعد الدبلوماسية الراسخة بإبرامها مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) تستحوذ بموجبها على شريط بحري بطول 20 كيلومترا في شواطئ الصومال في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة الصومال على أراضيه.
وأكد "رفض هذا الامر جملة وتفصيلا لأنه لا يضر بمصالح الصومال الوطنية فحسب بل يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
وتابع أنه في ظل التوترات المتسارعة في منطقة البحر الاحمر والتي تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية فإننا نعتقد بأن الخطوة التي أقدم عليها الجانب الإثيوبي هي "مخطط مدروس يفاقم الأوضاع في مضيق باب المندب وينذر بعواقب وخيمة لدولنا".
وشدد "على هذا الأمر يحتم علينا توحيد جهودنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واتخاذ خطوات جادة للتصدي للتدخلات في شؤون دولنا العربية واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية".
وقال "لا يخفى على مجلس الجامعة العربية أن الأطماع الإثيوبية الفجة تستهدف الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في مسعى لخلق واقع ديموغرافي جديد في المنطقة عبر تنفيذ مخطط خطير للسيطرة على مداخل البحر الأحمر والاضرار بحركة التجارة والملاحة العالمية".
ودعا إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا المخطط الاثيوبي والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الإثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها.
وأضاف "أن هذه التطورات تأتي في وقت يشق فيه الصومال طريقه نحو التنمية والبناء والاستقرار وقد خطونا خطوات ملموسة في هذا الاتجاه وآخرها انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا الشهر الماضي لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتسريع التنمية في منطقتنا".
ونبه إلى أن إقدام إثيوبيا على تلك الخطوة بالالتفاف على سيادة الصومال من خلال إبرام هذه المذكرة يعرقل الجهود نحو التنمية والاستقرار ويؤجج الصراع ليس في الصومال فحسب وانما سيلقي بظلاله الكارثية على المنطقة بأكملها وخاصة القرن الإفريقي.
وشدد على أن" إثيوبيا لن تثنينا عن هدفنا بالارتقاء بالصومال نحو مستقبل واعد للشعب الصومالي في كل شبر من أراضينا".
وقال "أنه في الوقت الذي أبدت الصومال حسن نواياها من خلال طرح مقترح جديد للتعايش السلمي والتكامل الاقتصادي بعد قرون من العداء بين البلدين لكن اثيوبيا في المقابل كانت ولا تزال تسعى إلى اثارة الفوضى والتفرقة في المنطقة.
وشدد على رفض الصومال تلك الممارسات الإثيوبية التي تشعل المنطقة بأسرها بهدف شغل الرأي العام عما يجري داخل إثيوبيا وهي محاولات مفضوحة ويعلمها القاصي والداني.
وقال بري "لا يخفى على أحد الصراعات المشتعلة وتوتر الأوضاع في معظم الدول العربية حاليا فالمنطقة الآن على "صفيح ساخن" سواء ما يجري من عمليات في البحر الأحمر أو ما يجري في الأرضي الفلسطينية والسودان واليمن".
وحذر "من فتح جبهة جديدة للصراع في الصومال ولن نسمح لأن تكون بلادنا ساحة لتسوية الخلافات والصراعات الإقليمية أو الدولية على أراضينا ".
وثمن بري مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الصومال منذ اندلاع الأزمة في الأول من يناير الجاري.
وأكد أن الصومال يتطلع للمزيد من الدعم العربي لموقفه الرافض لهذه الخطوة مجددا التأكيد على أن الصومال لن يقبل المساس بشبر واحد من أراضيه.
وفي سياق آخر أكد بري موقف بلاده الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني والمجازر التي يتعرض لها المدنيون تحت مرأى ومسمع العالم والتي يندى لها الجبين وما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدمير البنى التحتية والمرافق الصحية في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطيين وإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 والذي يؤكد على أهمية وصول المساعدات الانسانية دون عوائق إلى قطاع غزة. (النهاية)
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