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الصومال يدعو الدول العربية إلى التكاتف في وجه المخطط الإثيوبي

1/17/2024 11:55:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 1 (كونا) -- دعا رئيس وزراء الصومال حمزة بري اليوم الأربعاء الدول العربية للتكاتف والوقوف صفا واحدا لمواجهة المخطط الاثيوبي والتضامن مع بلاده في مواجهة هذا التحدي الكبير في إشارة الى مذكرة التفاهم الموقعة بين اثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
جاء ذلك في كلمة رئيس وزراء الصومال أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم (أرض الصومال).
وشدد بري على أن إقليم (أرض الصومال) الواقع شمال غربي البلاد هو "جزء لا يتجزأ من أراضي الصومال" مستنكرا إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وهذ الإقليم والذي "يمثل انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي الصومال ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة".
وقال بري إن إثيوبيا أقدمت على خطوة تتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقواعد الدبلوماسية الراسخة بإبرامها مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) تستحوذ بموجبها على شريط بحري بطول 20 كيلومترا في شواطئ الصومال في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة الصومال على أراضيه.
وأكد "رفض هذا الامر جملة وتفصيلا لأنه لا يضر بمصالح الصومال الوطنية فحسب بل يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
وتابع أنه في ظل التوترات المتسارعة في منطقة البحر الاحمر والتي تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية فإننا نعتقد بأن الخطوة التي أقدم عليها الجانب الإثيوبي هي "مخطط مدروس يفاقم الأوضاع في مضيق باب المندب وينذر بعواقب وخيمة لدولنا".
وشدد "على هذا الأمر يحتم علينا توحيد جهودنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واتخاذ خطوات جادة للتصدي للتدخلات في شؤون دولنا العربية واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية".
وقال "لا يخفى على مجلس الجامعة العربية أن الأطماع الإثيوبية الفجة تستهدف الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في مسعى لخلق واقع ديموغرافي جديد في المنطقة عبر تنفيذ مخطط خطير للسيطرة على مداخل البحر الأحمر والاضرار بحركة التجارة والملاحة العالمية".
ودعا إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا المخطط الاثيوبي والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الإثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها.
وأضاف "أن هذه التطورات تأتي في وقت يشق فيه الصومال طريقه نحو التنمية والبناء والاستقرار وقد خطونا خطوات ملموسة في هذا الاتجاه وآخرها انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا الشهر الماضي لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتسريع التنمية في منطقتنا".
ونبه إلى أن إقدام إثيوبيا على تلك الخطوة بالالتفاف على سيادة الصومال من خلال إبرام هذه المذكرة يعرقل الجهود نحو التنمية والاستقرار ويؤجج الصراع ليس في الصومال فحسب وانما سيلقي بظلاله الكارثية على المنطقة بأكملها وخاصة القرن الإفريقي.
وشدد على أن" إثيوبيا لن تثنينا عن هدفنا بالارتقاء بالصومال نحو مستقبل واعد للشعب الصومالي في كل شبر من أراضينا".
وقال "أنه في الوقت الذي أبدت الصومال حسن نواياها من خلال طرح مقترح جديد للتعايش السلمي والتكامل الاقتصادي بعد قرون من العداء بين البلدين لكن اثيوبيا في المقابل كانت ولا تزال تسعى إلى اثارة الفوضى والتفرقة في المنطقة.
وشدد على رفض الصومال تلك الممارسات الإثيوبية التي تشعل المنطقة بأسرها بهدف شغل الرأي العام عما يجري داخل إثيوبيا وهي محاولات مفضوحة ويعلمها القاصي والداني.
وقال بري "لا يخفى على أحد الصراعات المشتعلة وتوتر الأوضاع في معظم الدول العربية حاليا فالمنطقة الآن على "صفيح ساخن" سواء ما يجري من عمليات في البحر الأحمر أو ما يجري في الأرضي الفلسطينية والسودان واليمن".
وحذر "من فتح جبهة جديدة للصراع في الصومال ولن نسمح لأن تكون بلادنا ساحة لتسوية الخلافات والصراعات الإقليمية أو الدولية على أراضينا ".
وثمن بري مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الصومال منذ اندلاع الأزمة في الأول من يناير الجاري.
وأكد أن الصومال يتطلع للمزيد من الدعم العربي لموقفه الرافض لهذه الخطوة مجددا التأكيد على أن الصومال لن يقبل المساس بشبر واحد من أراضيه.
وفي سياق آخر أكد بري موقف بلاده الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني والمجازر التي يتعرض لها المدنيون تحت مرأى ومسمع العالم والتي يندى لها الجبين وما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدمير البنى التحتية والمرافق الصحية في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطيين وإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 والذي يؤكد على أهمية وصول المساعدات الانسانية دون عوائق إلى قطاع غزة. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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