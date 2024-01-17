(الكويت للمبارزة) يرفع حصيلته في البطولة العربية للأشبال والبراعم بالبحرين الى 10 ميداليات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 1 (كونا) -- رفع منتخب الكويت الوطني للمبارزة في البحرين اليوم الاربعاء حصيلته من الميداليات الملونة في البطولة العربية للمبارزة للأشبال والبراعم الى 10 متنوعة وذلك بعد تحقيقه 4 ميداليات جديدة.
وحصلت اللاعبة بدرية الدغيشم على الميدالية الذهبية (سلاح الفلورية فئة اناث تحت 13 سن) في حينةوحقق اللاعب خالد الهولي الميدالية الفضية( سلاح الايبية فئة ذكور تحت 15 سنة).
كما حصلت اللاعبة لورا الرومي (سلاح السابر فئة اناث تحت 15 سنة) واللاعب عبدالعزيز الدعيج (سلاح السابر فئة ذكور تحت 15 سنة) على ميداليتين برونتزيتين بواقع واحدة لكل منهما.
وكان المنتخب الكويت للمبارزة قد استهل مشواره في البطولة أمس الثلاثاء بالفوز بست ميداليات متنوعة. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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