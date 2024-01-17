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(الكويت للمبارزة) يرفع حصيلته في البطولة العربية للأشبال والبراعم بالبحرين الى 10 ميداليات

1/17/2024 11:55:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 1 (كونا) -- رفع منتخب الكويت الوطني للمبارزة في البحرين اليوم الاربعاء حصيلته من الميداليات الملونة في البطولة العربية للمبارزة للأشبال والبراعم الى 10 متنوعة وذلك بعد تحقيقه 4 ميداليات جديدة.
وحصلت اللاعبة بدرية الدغيشم على الميدالية الذهبية (‏سلاح الفلورية فئة اناث تحت 13 سن) في حينةوحقق اللاعب خالد الهولي الميدالية الفضية( سلاح الايبية فئة ذكور تحت 15 سنة).
كما حصلت اللاعبة لورا الرومي (سلاح السابر فئة اناث تحت 15 سنة) واللاعب عبدالعزيز الدعيج (سلاح السابر فئة ذكور تحت 15 سنة) على ميداليتين برونتزيتين بواقع واحدة لكل منهما.
وكان المنتخب الكويت للمبارزة قد استهل مشواره في البطولة أمس الثلاثاء بالفوز بست ميداليات متنوعة. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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