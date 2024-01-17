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وزير الخارجية الايطالي يقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع القادم

1/17/2024 11:55:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 17 - 1 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء عزمه القيام بجولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل بيروت وتل أبيب ورام الله ضمن مساعي ترمي الى الحوار وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تاياني حول فترة الرئاسة الايطالية الحالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي7) حيث تناول جهود ايطاليا الدبلوماسية ازاء الحرب والعدوان الوحشي المتواصل الذي يشنه كيان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الوزير الايطالي "سأتوجه يومي 24 و25 يناير بمهمة إلى لبنان و(دولة الاحتلال) إسرائيل وفلسطين كي أحمل رسالة أخرى من أجل السلام والحوار".
وأضاف في هذا السياق "اننا نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة المدنيين الفلسطينيين كما أننا مؤيدون لحل الدولتين".
وأوضح أن ايطاليا ستعمل خلال رئاستها الحالية لمجموعة (جي7) "من أجل إحلال السلام في هذه الأرض المثقلة بالمعاناة لاغم أن ذلك بالتأكيد مهمة صعبة لكن ينبغي علينا التحلي بالشجاعة للمضي قدما". (النهاية)

م ن / ر ج



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