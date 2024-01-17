وزير الخارجية الايطالي يقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع القادم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 17 - 1 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء عزمه القيام بجولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل بيروت وتل أبيب ورام الله ضمن مساعي ترمي الى الحوار وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تاياني حول فترة الرئاسة الايطالية الحالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي7) حيث تناول جهود ايطاليا الدبلوماسية ازاء الحرب والعدوان الوحشي المتواصل الذي يشنه كيان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الوزير الايطالي "سأتوجه يومي 24 و25 يناير بمهمة إلى لبنان و(دولة الاحتلال) إسرائيل وفلسطين كي أحمل رسالة أخرى من أجل السلام والحوار".
وأضاف في هذا السياق "اننا نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة المدنيين الفلسطينيين كما أننا مؤيدون لحل الدولتين".
وأوضح أن ايطاليا ستعمل خلال رئاستها الحالية لمجموعة (جي7) "من أجل إحلال السلام في هذه الأرض المثقلة بالمعاناة لاغم أن ذلك بالتأكيد مهمة صعبة لكن ينبغي علينا التحلي بالشجاعة للمضي قدما". (النهاية)
م ن / ر ج
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