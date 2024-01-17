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بريطانيا: مجلس العموم يصادق على مشروع قانون ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا

1/17/2024 11:55:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 1 (كونا) -- صادق نواب مجلس العموم البريطاني اليوم الاربعاء على مشروع القانون المثير للجدل والخاص بترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
وصوت لصالح التشريع 320 نائبا مقابل اعتراض 276 آخرين وهو ما يشكل انتصارا مهما لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي واجه تحديات كبيرة من جانب نواب حزبه.
وشهدت جلسات التصويت إحباط العديد من التعديلات التي حاول بعض النواب المحافظين ادخالها في تحد واضح لسلطة رئيس الوزراء كان ابرزها تعديل يدعو لتجاهل المحاكم الأوروبية والدولية إذا أصدرت قرارات لصالح من يرفضون الترحيل إلى رواندا بحجة انها بلد غير آمن.
وسيمر التشريع في المرحلة المقبلة إلى مجلس اللوردات (الغرفة العليا للبرلمان) وفي حال المصادقة عليه دون تعديلات إضافية سيتم رفعه إلى الملك تشارلز الثالث ليحصل على الختم الملكي قبل ان يصبح قانونا ساريا وملزما.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون بعد يوم واحد من استقالة ثلاثة من كبار المسؤولين في حزب المحافظين الحاكم بسبب خلافات عميقة مع رئيس الوزراء بشأن جدوى هذا التشريع دون اجراءات اكثر حزما.
وكان مقررا ان تقلع اول طائرة من لندن الى العاصمة الرواندية كيغالي في 14 يونيو 2022 عقب ترسيم الاتفاق بين البلدين لكن دعاوى قضائية وصلت إلى المحكمة العليا رفعها لاجئون ومنظمات حقوقية ضد الحكومة أدت الى تجميد عمليات الترحيل إلى اجل غير مسمى.
ولم يعلن سوناك عن جدول زمني محدد لاعادة محاولة ترحيل اللاجئين بعد دخول القانون حيز التنفيذ غير ان محللين يرون ان بقاء ثغرة قانونية ولاسيما المتعلقة بالمحاكم الدولية قد تنسف كل هذه الجهود.
وفي هذا الصدد لا يستبعد ان تلجأ منظمات حقوقية لمحكمة حقوق الإنسان في مدينة سترازبورغ الفرنسية لمنع ترحيل اللاجئين إلى رواندا لاسيما ان احباط احد اهم التعديلات اليوم برره النواب والوزراء بتضرر سمعة بريطانيا إذا قررت اعتماد تشريع يرفض الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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