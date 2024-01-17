بريطانيا: مجلس العموم يصادق على مشروع قانون ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 1 (كونا) -- صادق نواب مجلس العموم البريطاني اليوم الاربعاء على مشروع القانون المثير للجدل والخاص بترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
وصوت لصالح التشريع 320 نائبا مقابل اعتراض 276 آخرين وهو ما يشكل انتصارا مهما لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي واجه تحديات كبيرة من جانب نواب حزبه.
وشهدت جلسات التصويت إحباط العديد من التعديلات التي حاول بعض النواب المحافظين ادخالها في تحد واضح لسلطة رئيس الوزراء كان ابرزها تعديل يدعو لتجاهل المحاكم الأوروبية والدولية إذا أصدرت قرارات لصالح من يرفضون الترحيل إلى رواندا بحجة انها بلد غير آمن.
وسيمر التشريع في المرحلة المقبلة إلى مجلس اللوردات (الغرفة العليا للبرلمان) وفي حال المصادقة عليه دون تعديلات إضافية سيتم رفعه إلى الملك تشارلز الثالث ليحصل على الختم الملكي قبل ان يصبح قانونا ساريا وملزما.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون بعد يوم واحد من استقالة ثلاثة من كبار المسؤولين في حزب المحافظين الحاكم بسبب خلافات عميقة مع رئيس الوزراء بشأن جدوى هذا التشريع دون اجراءات اكثر حزما.
وكان مقررا ان تقلع اول طائرة من لندن الى العاصمة الرواندية كيغالي في 14 يونيو 2022 عقب ترسيم الاتفاق بين البلدين لكن دعاوى قضائية وصلت إلى المحكمة العليا رفعها لاجئون ومنظمات حقوقية ضد الحكومة أدت الى تجميد عمليات الترحيل إلى اجل غير مسمى.
ولم يعلن سوناك عن جدول زمني محدد لاعادة محاولة ترحيل اللاجئين بعد دخول القانون حيز التنفيذ غير ان محللين يرون ان بقاء ثغرة قانونية ولاسيما المتعلقة بالمحاكم الدولية قد تنسف كل هذه الجهود.
وفي هذا الصدد لا يستبعد ان تلجأ منظمات حقوقية لمحكمة حقوق الإنسان في مدينة سترازبورغ الفرنسية لمنع ترحيل اللاجئين إلى رواندا لاسيما ان احباط احد اهم التعديلات اليوم برره النواب والوزراء بتضرر سمعة بريطانيا إذا قررت اعتماد تشريع يرفض الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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