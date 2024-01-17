منتخبا الكونغو وزامبيا يتعادلان ايجابيا في كأس امم افريقيا بساحل العاج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 17 - 1 (كونا) -- تعادل منتخبا الكونغو الديمقراطية وزامبيا بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاربعاء على ملعب (لوران بو كو) في منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس امم افريقيا لكرة القدم المقامة بساحل العاج.
وسجل المنتخب الزامبي اولا في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب كينغز كانغوا بعد استغلال خطأ خروج حارس مرمى الكونغو الديمقراطية قبل ان يحرز منتخب الكونغو هدف التعادل بواسطة يوان ويسا في الدقيقة 27.
وحصل كل منتخب على نقطة واحدة لتبقى الصدارة للمنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة بعد ان فاز بثلاثية نظيفة على تنزانيا في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم. (النهاية)
م ر ي / ر ج
MENAFN17012024000071011013ID1107735845
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.