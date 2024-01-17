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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/17/2024 11:55:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - الولايات المتحدة تعلن إعادة إدراج جماعة الحوثيين على لائحة الإرهاب العالمي لهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن لكنها تقول إنها ستعيد تقييم هذا التصنيف إذا أوقفت الميليشيا هجماتها.

القاهرة - جامعة الدول العربية تعتبر أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال "مخالفة واضحة" للقانون الدولي والاتفاقيات النافذة وانقلاب "صارخ" على الثوابت العربية والافريقية والدولية.

لندن - نواب مجلس العموم البريطاني يصادقون على مشروع القانون المثير للجدل والخاص بترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا حيث صوت لصالح التشريع 320 نائبا مقابل اعتراض 276 آخرين.

كوالالمبور - ما لا يقل عن 20 شخصا يلقون مصرعهم في انفجار بمصنع للألعاب النارية في محافظة (سوفان بوري) وسط تايلند وسكان محليون يقولون إن نحو 20 عاملا وصلوا إلى مقر المصنع صباح اليوم لم يخرج أحد منهم بعد حدوث الانفجار. (النهاية) ر ج

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