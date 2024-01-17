موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - الولايات المتحدة تعلن إعادة إدراج جماعة الحوثيين على لائحة الإرهاب العالمي لهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن لكنها تقول إنها ستعيد تقييم هذا التصنيف إذا أوقفت الميليشيا هجماتها.
القاهرة - جامعة الدول العربية تعتبر أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال "مخالفة واضحة" للقانون الدولي والاتفاقيات النافذة وانقلاب "صارخ" على الثوابت العربية والافريقية والدولية.
لندن - نواب مجلس العموم البريطاني يصادقون على مشروع القانون المثير للجدل والخاص بترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا حيث صوت لصالح التشريع 320 نائبا مقابل اعتراض 276 آخرين.
كوالالمبور - ما لا يقل عن 20 شخصا يلقون مصرعهم في انفجار بمصنع للألعاب النارية في محافظة (سوفان بوري) وسط تايلند وسكان محليون يقولون إن نحو 20 عاملا وصلوا إلى مقر المصنع صباح اليوم لم يخرج أحد منهم بعد حدوث الانفجار. (النهاية) ر ج
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