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الرئيس الأمريكي يحث الكونغرس على تمرير تمويل إضافي لأوكرانيا ويحذر من عواقب استراتيجية

1/17/2024 11:55:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 1 (كونا) -- حث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء الكونغرس على المصادقة على تمويل إضافي موجه لأوكرانيا محذرا من أن عدم حصول كييف على تمويل من واشنطن يهدد الأمن القومي الأمريكي.
وذكر البيت الأبيض في بيان بعد اجتماع بايدن مع قادة الكونغرس أن الرئيس "شدد على أهمية أن يضمن الكونغرس حصول أوكرانيا على الموارد التي تحتاجها بما في ذلك قدرات الدفاع الجوي والمدفعية للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الوحشي".
وناقش بايدن مع قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي "العواقب الاستراتيجية للتقاعس عن العمل (عدم توفير التمويل) بالنسبة لأوكرانيا والولايات المتحدة والعالم".
وحذر الرئيس قادة الكونغرس من أن "استمرار فشل الكونغرس في التحرك (لصالح أوكرانيا) يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي وبقية العالم الحر للخطر".
ودعا بايدن المشرعين في بلاده إلى "تقديم تمويل إضافي بسرعة لدعم أوكرانيا وإرسال إشارة قوية حول عزم الولايات المتحدة".
وطلب بايدن من الكونغرس في أكتوبر 2023 ما يزيد على 100 مليار دولار تتضمن مساعدات للكيان الاسرائيلي المحتل بقيمة 3ر14 مليار دولار لدعم قدراتها في مجال الطيران والصواريخ والدعم الدفاعي.
كما تتضمن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار بينها 30 مليار دولار لوزارة الدفاع "التي يلقى على عاتقها تزويد كييف بالمعدات".
وترفض مجموعة من الجمهوريين المحافظين الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا التي تلقت أموالا أمريكية بعشرات الملايين من الدولارات منذ أن بدأت روسيا "عملية عسكرية" هناك في أواخر فبراير 2022. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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