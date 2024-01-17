الرئيس الأمريكي يحث الكونغرس على تمرير تمويل إضافي لأوكرانيا ويحذر من عواقب استراتيجية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 1 (كونا) -- حث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء الكونغرس على المصادقة على تمويل إضافي موجه لأوكرانيا محذرا من أن عدم حصول كييف على تمويل من واشنطن يهدد الأمن القومي الأمريكي.
وذكر البيت الأبيض في بيان بعد اجتماع بايدن مع قادة الكونغرس أن الرئيس "شدد على أهمية أن يضمن الكونغرس حصول أوكرانيا على الموارد التي تحتاجها بما في ذلك قدرات الدفاع الجوي والمدفعية للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الوحشي".
وناقش بايدن مع قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي "العواقب الاستراتيجية للتقاعس عن العمل (عدم توفير التمويل) بالنسبة لأوكرانيا والولايات المتحدة والعالم".
وحذر الرئيس قادة الكونغرس من أن "استمرار فشل الكونغرس في التحرك (لصالح أوكرانيا) يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي وبقية العالم الحر للخطر".
ودعا بايدن المشرعين في بلاده إلى "تقديم تمويل إضافي بسرعة لدعم أوكرانيا وإرسال إشارة قوية حول عزم الولايات المتحدة".
وطلب بايدن من الكونغرس في أكتوبر 2023 ما يزيد على 100 مليار دولار تتضمن مساعدات للكيان الاسرائيلي المحتل بقيمة 3ر14 مليار دولار لدعم قدراتها في مجال الطيران والصواريخ والدعم الدفاعي.
كما تتضمن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار بينها 30 مليار دولار لوزارة الدفاع "التي يلقى على عاتقها تزويد كييف بالمعدات".
وترفض مجموعة من الجمهوريين المحافظين الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا التي تلقت أموالا أمريكية بعشرات الملايين من الدولارات منذ أن بدأت روسيا "عملية عسكرية" هناك في أواخر فبراير 2022. (النهاية)
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