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ارتفاع شهداء غزة إلى 24448 في ظل وضع إنساني كارثي - جريدة الوطن السعودية

1/17/2024 11:52:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة، في ظل وضع إنساني كارثي، تتزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 103 على التوالي إلى 24448 شهيدًا، والجرحى إلى 61504 جرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 163 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 350 بجروح مختلفة في سلسة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، لافتةً النظر إلى أن هناك العديد من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة في القطاع.
وحذرت الصحة الفلسطينية من خطورة الوضع الصحي، خاصة مع انتشار الوباء الكبدي داخل مراكز الإيواء المكتظة بمئات آلاف النازحين، ونفاد مستلزمات الفحص المخبري والغازات الخاصة بعلاج المرضى والجرحى.

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