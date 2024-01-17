ارتفاع شهداء غزة إلى 24448 في ظل وضع إنساني كارثي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) بينما تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة، في ظل وضع إنساني كارثي، تتزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 103 على التوالي إلى 24448 شهيدًا، والجرحى إلى 61504 جرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 163 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 350 بجروح مختلفة في سلسة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، لافتةً النظر إلى أن هناك العديد من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة في القطاع.
وحذرت الصحة الفلسطينية من خطورة الوضع الصحي، خاصة مع انتشار الوباء الكبدي داخل مراكز الإيواء المكتظة بمئات آلاف النازحين، ونفاد مستلزمات الفحص المخبري والغازات الخاصة بعلاج المرضى والجرحى.
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