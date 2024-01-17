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الجامعة العربية تعقد جلسة طارئة لمناقشة القصف الإيراني شمال العراق - جريدة الوطن السعودية

1/17/2024 11:52:04 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، جلسة طارئة لمناقشة القصف الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل شمال العراق.
وأكدت الجامعة العربية رفضها القاطع والإدانة الكاملة للقصف الإيراني الذي استهدف مناطق عراقية في أربيل مساء 15 يناير.
وشددت على أن قراراتها ومواقفها واضحة وقاطعة في إدانتها لانتهاك سيادة العراق في وقائع سابقة، مؤكدة أن الدول العربية تتعامل مع جيرانها وفق مبدأ حسن الجوار، وتتطلع إلى المعاملة بالمثل.
وشدد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط على التضامن الكامل مع الحكومة العراقية في أي إجراءات تتخذها حفاظا على سيادة البلد وأمنه، مضيفا أن الساحة العراقية لا يجب أبداً أن تصير مجالا لتصفية الحسابات أو تحقيق المكاسب الإقليمية.
وحذر أبو الغيط من مغبة الانزلاق إلى توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط على نحو يعرض أمن المنطقة وشعوبها للخطر الشديد.
يأتي ذلك في أعقاب قصف الحرس الثوري الإيراني لمواقع في محافظة أربيل العراقية، قال إنها تابعة "لجماعات إرهابية معادية لإيران" وكذلك "مركز تجسس" إسرائيلي.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن القصف أسفر عن مقتل مدنيين، بينهم رجل أعمال كردي بارز.
وفي هذا الصدد قدم العراق شكويين لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد إيران، واعتبرت الحكومة العراقية القصف الإيراني عدوان على سيادة البلاد وإساءة لحسن الجوار.

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