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زعيم يوم القيامة يواجه اتهامات بقتل 191 طفلا - جريدة الوطن السعودية

1/17/2024 11:52:03 PM
(MENAFN- Al Watan) مثل زعيم طائفة "يوم القيامة" بول ماكنزي في كينيا و30 من أتباعه أمام محكمة في بلدة ماليندي الساحلية اليوم الأربعاء لمواجهة اتهامات بقتل 191 طفلا.
ولم يقدم ماكنزي والمشتبه بهم الآخرون أي دفوع لأن قاضي المحكمة العليا موغوري ثاندي وافق على طلب المدعين بإخضاعهم لتقييمات عقلية والعودة إلى المحكمة في 6 فبراير.
وتم إلقاء اللوم على ماكنزي وبعض أتباعه في مقتل 429 من أعضاء "كنيسة الأخبار السارة العالمية" ويعتقد أن الكثير منهم جوعوا أنفسهم معتقدين أنهم بذلك سيقابلون يسوع المسيح قبل نهاية العالم.
وفي التفاصيل، تم اكتشاف الجثث في عشرات المقابر الضحلة في مزرعة مساحتها 800 فدان (320 هكتارا) في منطقة نائية تعرف باسم غابة شاكاهولا في مقاطعة كيليفي الساحلية.
ولم يتم التعرف على رفات 180 طفلا من أصل 191 طفلا، بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة.
وجاء العثور على القبور بعد أن أنقذت الشرطة 15 من أعضاء الكنيسة الهزيلين الذين أخبروا المحققين أن ماكنزي أمرهم بالصيام حتى الموت قبل نهاية العالم، وتوفي أربعة منهم بعد نقلهم إلى المستشفى.
وأظهر تشريح بعض الجثث التي عثر عليها في القبور أنهم ماتوا بسبب الجوع أو الخنق أو الاختناق.
وقال المدعي العام الكيني، الاثنين، إنه سيتم توجيه تهم "القتل والقسوة وتعذيب الأطفال" وجرائم أخرى إلى 95 شخصا.
ولعدة أشهر منذ اعتقال المتهمين في أبريل 2023 طلب ممثلو الادعاء من محكمة في كيليفي الإذن بمواصلة احتجازهم أثناء استمرار التحقيق، لكن في الأسبوع الماضي رفض القاضي الرئيسي يوسف شيكاندا طلبهم الأخير باحتجاز المشتبه بهم لمدة 60 يوما إضافية، قائلا إن المدعين منحوا الوقت الكافي لاستكمال التحقيق.
ويقضي ماكنزي حكما منفصلا بالسجن لمدة عام بعد إدانته بـ"إدارة ستوديو أفلام وإنتاج أفلام لوعظه دون ترخيص ساري المفعول".
ويُزعم أن ماكنزي شجع أعضاء الكنيسة على الانتقال إلى غابة شاكاهولا للاستعداد لنهاية العالم، حيث أفاد تقرير اللجنة بمجلس الشيوخ بأن ماكنزي اختار المنطقة بسبب بعدها.
ويقول التقرير: "بمجرد دخولهم القرى التي أنشأها ماكنزي، لم يُسمح لأتباعهم بمغادرة المنطقة أو التفاعل داخل أنفسهم"، ويضيف أنه "طُلب من الأتباع إتلاف الوثائق الحيوية من بينها بطاقات الهوية الوطنية وشهادات الميلاد وشهادات ملكية الممتلكات والشهادات الأكاديمية وشهادات الزواج"، مما خلق مشاكل في التعرف على الضحايا.

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