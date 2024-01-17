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تقرير: ارتفاع ملحوظ في محاولات اغتيال السياسيين حول العالم - جريدة الوطن السعودية

1/17/2024 11:52:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية في تقرير لها عن ارتفاع محاولات اغتيال السياسيين حول العالم، خصوصا مع بداية 2024، ففي كوريا الجنوبية طُعن زعيم الحزب الديموقراطي الكوري لي جاي ميونج، في الثاني من يناير لهذا العام 2024، وذلك على يد شخص يبدو أنه مدفوع بفضيحة فساد تحيط بلي. ونجا السياسي الكوري من الهجوم.
كانت هذه المحاولة هي الأحدث في سلسلة طويلة ومتنامية من محاولات الاغتيال ضد القادة السياسيين.
اغتيالات متلاحقة
في أغسطس 2023، اغتيل المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيلافيسينسيو في كيتو على يد قتلة كولومبيين. وفي سبتمبر من العام السابق، حاول رجل يرتدي وشما نازيا اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.
وفي يونيو 2022، قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي على يد مسلح وحيد يحمل سلاحا ناريا محلي الصنع، على ما يبدو بسبب علاقات الزعيم بكنيسة التوحيد.
وفي الهند تمت عمليات اغتيال لعدد من السياسيين من أشهرها تلك التي القتطتها عدسات الكاميرات بشكل مباشر ما شكل صدمة كبيرة حول العالم.
في عام 2022، استهدفت مؤامرات خطيرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وقاضي المحكمة العليا المحافظ بريت كافانو.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحوادث تؤكد أن التهديدات بالاغتيالات ليست حكرا على أي أيديولوجية سياسية واحدة - بل يستخدمها المتطرفون من جميع المشارب. غالبا ما تتميز الخدمة العامة في الولايات المتحدة اليوم بطوفان من التهديدات كخطر مهني.
لسوء الحظ، من الصعب تشخيص سبب هذا الارتفاع الواضح في محاولات الاغتيال التي تستهدف مختلف الدول.
نظريات المؤامرة
تشمل التفسيرات الأخرى الانتشار المتزايد لمحاولات اغتيال السياسيين الترويج لنظريات المؤامرة. فوفقا للعديد من المحللين حفزت نظريات المؤامرة الكثير من الاغتيالات خصوصا مع ظهور جائحة كوفيد ومن ثم الاضطرابات السياسية في الكثير من البلدان فضلا عن الانتكاسات الاقتصادية في عدد من البلدان الأخيرة وصولا إلى المشاكل السياسية التي تحاصر أمريكا في الداخل.

MENAFN17012024000089011017ID1107735833

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