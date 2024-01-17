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النائب العام يتفقد نيابة عسير ويلتقي منسوبيها والمستفيدين منها

1/17/2024 11:51:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النيابة العامة بمنطقة عسير اليوم الأربعاء، حيث أكد على ضرورة تجويد العمل القضائي النيابي، وتعزيز الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضايا، خصوصا قضايا الموقوفين منهم مشددا على سرعة إنجازها وفقاً للنظام، كما أكد أهمية العناية بالطلبات الجزائية المقدمة من المستفيدين وإنهاءها وفق المدد المحددة نظاماً، وتسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها إنهاء قضاياهم وفق التعاون المستمر مع كافة القطاعات الأمنية والعدلية.
والتقى المعجب بعدد من المستفيدين واستمع إلى طلباتهم وشكاويهم ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة للوقوف على العمل القضائي النيابي ولقاء المستفيدين ومعالجة طلباتهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة في هذا

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