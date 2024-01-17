النائب العام يتفقد نيابة عسير ويلتقي منسوبيها والمستفيدين منها

(MENAFN
- Al Watan) تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النيابة العامة بمنطقة عسير اليوم الأربعاء، حيث أكد على ضرورة تجويد العمل القضائي النيابي، وتعزيز الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضايا، خصوصا قضايا الموقوفين منهم مشددا على سرعة إنجازها وفقاً للنظام، كما أكد أهمية العناية بالطلبات الجزائية المقدمة من المستفيدين وإنهاءها وفق المدد المحددة نظاماً، وتسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها إنهاء قضاياهم وفق التعاون المستمر مع كافة القطاعات الأمنية والعدلية.
والتقى المعجب بعدد من المستفيدين واستمع إلى طلباتهم وشكاويهم ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة للوقوف على العمل القضائي النيابي ولقاء المستفيدين ومعالجة طلباتهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة في هذا
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