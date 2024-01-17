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جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي تستقبل أكثر من 360 عملا خلال فترة الترشيح

1/17/2024 11:51:48 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبلت أمانة جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي ما يربو على 350 عملاً متميزًا خلال فترة الترشيح للجائزة في دورتها السادسة، لتنتقل إلى مراحل التقييم والتحكيم للأعمال المتنافسة على نيل الجائزة في مجالاتها الستة، التي تميزت لهذا العام بمواضيع تتواءم مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وكانت الجائزة قد فتحت باب الترشيح للأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات، والمؤسسات العلمية والثقافية، في أكتوبر من العام 2023م، من خلال التقدّم على أي من مجالات فروع الجائزة النظرية، والتطبيقية، التي تضمنت في هذا العام مجال العلوم الصحية، ومجال العلوم الطبيعية، ومجال الدراسات الإنسانية، ومجال المشاريع الاقتصادية، ومجال الأعمال الاجتماعية، ومجال الأعمال الفنية.
يُذكر أنَّ جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي، هي أول جائزة تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في المملكة، وتسليط الضوء عليها، بما يدعم مشاركتها النوعية في التنمية الوطنية الشاملة المستدامة، حيث تُقدَم الجائزة من قبل الجامعة بشكل سنوي، ويخضع تقييم الأعمال فيها لعدد من المعايير الأساسية، وهي: الابتكار، والتأثير، والإلهام.

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