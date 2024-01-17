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أمانة جدة تطلق برنامج واعد للمواهب القيادية

1/17/2024 11:51:47 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية أمين جدة صالح التركي، أطلقت أمانة محافظة جدة، الأربعاء، برنامج تخطيط التعاقب الوظيفي، لبناء وإعداد قاعدة قوية من المواهب القيادية، تحت مسمى ((واعد))، حيث يستهدف البرنامج تهيئة الصف الثاني من قيادات الأمانة بمختلف مستوياتهم.
ووجه أمين جدة، خلال إطلاق البرنامج الذي أقامته الإدارة العامة للموارد البشرية، كلمة أكد خلالها أهمية العنصر البشري في تحقيق أهداف الرؤية التي تتضمن تحسين جودة العمل، مضيفا أن التدريب والتطوير هما جزءان من منظومة هذا الهدف الذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وأشاد التركي بالنجاحات التي حقَّقَتها مشاريع الأمانة الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك دليل اهتمام منسوبي الأمانة بجودة العمل، وما من شأنه تحقيق التميز للتأثير إيجابيا على جميع المستويات التنظيمية، للنهوض بجميع قطاعات الأمانة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضحت مدير عام الموارد البشرية في أمانة جدة ندى سراج اليزيدي، خلال كلمتها، أن رعاية أمين جدة تدشين برنامج ((واعد)) تأتي امتدادا لدعمه وحرصه على عملية تطوير واستثمار رأس المال البشري بما يتواكب مع رؤية 2030، لافتة إلى أن ((واعد)) يعد من المشاريع والمبادرات المهمة التي تطلقها الإدارة العامة للموارد البشرية، لتصميم وتطوير الجدارات القيادية في الأمانة من أجل تأسيس 150 من ((القيادات الواعدة)) على عدة مراحل، لتطوير وتنمية مهاراتهم وقدراتهم علميا ومهنيا وإداريا.
كما أشارت اليزيدي إلى أن ((واعد)) يهدف لإعداد قيادات وطنية لتكون واعدة وقادرة على القيادة، للإسهام في اتخاذ القرارات وحل المشكلات القيادية، وتمكين وتفويض فرق العمل، وإدارة الوقت وفق الأنماط والأساليب القيادية، والتفكير والتخطيط الإستراتيجي والتشغيلي والإبداعي بأفضل المقاييس والممارسات العالمية، بما يشمل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للأمانة.
وقدمت المديرة التنفيذية للمنظمة السعودية للتطوير والتعليم الدكتورة لمياء بنت داغستاني شكرها لأمين جدة، خلال كلمتها في اللقاء، على إسهامه في البرنامج، وأثر ذلك في نجاح إعداد وتنمية صف ثان ذي كفاءة وفعالية بصفات القائد المميز، بالإضافة إلى الابتكار والتخطيط والإنتاجية، واتخاذ القرارات الصائبة.
وشهد اللقاء، ضمن فقرات تدشين برنامج ((واعد))، عرضا تعريفيا للبرنامج، قدمه كل من رئيس قسم التدريب بالأمانة رائد الجهني والمستشار جمعان الزهراني، شمل مراحل البرنامج من خلال مهارات إدارة العمل الجماعي، وقيادة فرق العمل بطرق إبداعية، والدور المحوري للقيادات في تكوين وتأهيل قيادات الصف الثاني.
واختتم اللقاء بتكريم أمين جدة المشاركين في تصميم وإطلاق برنامج ((واعد)).

MENAFN17012024000089011017ID1107735825

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