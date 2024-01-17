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برنامج تنفيذي لدروب الحج

1/17/2024 11:51:47 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم اتفاقية ((البرنامج التنفيذي لدروب الحج إلى مكة المكرمة والمساجد التاريخية))، مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ((الإيسيسكو))؛ ضمن الدورة الـ44 لاجتماع المجلس التنفيذي المنعقد في مدينة جدة.
وتهدف الاتفاقية إلى إبراز الدور الحضاري للإسلام ومكانة الحرمين الشريفين كمركز للتلاقي الحضاري والسلم العالمي، ووضع التدابير اللازمة لحماية مواقع التراث الثقافي لدروب الحج نحو مكة المكرمة والمساجد التاريخية في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى دعم عملية الإحصاء والتوثيق وإدارة وتسجيل المواقع والعناصر المعنية بدروب الحج والمساجد التاريخية وإدراجها على قوائم التراث العالمي، وقوائم التراث في العالم الإسلامي، كما دعا إلى دعم الصناعات الثقافية المرتبطة بالحج في دول العالم ومواكبتها وحمايتها.
وتم توقيع الاتفاقية خلال أعمال المجلس التنفيذي، الذي تستضيفه المملكة ممثلة باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ضمن جهودها الهادفة لتفعيل دور المملكة الرائد في قيادة الحراك الدولي المعزز من حضور الثقافة الإسلامية في المشهد الثقافي العالمي، وذلك في إطار الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع الثقافي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبتوجيه من وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وتنص البنود على حماية وترسيخ مكانة دروب الحج والمساجد التاريخية، والمظاهر الثقافية المادية وغير المادية المرتبطة بها، كعناصر ثقافية أصيلة للدول الإسلامية، وإبراز الدور الحضاري للإسلام والحرمين الشريفين كنقاط التقاء محورية لمُختلف الحضارات، تجري فيها أحد أقدم وأكبر ظواهر التبادل الثقافي في إطار السلم والازدهار والتعايش، حيث تمتاز دروب الحج والمعالم التي توزعت حول جنباتها بكونها أحد أهم مظاهر الثقافة والتراث الإسلامي التي تشترك بها مُختلف الدول الإسلامية.
كما تتضمن دعم عملية الإحصاء والتوثيق للمواقع التراثية والثقافية المرتبطة بدروب الحج وتسجيلها في قوائم التراث الإسلامية والعالمية، نظرًا لمكانتها الثقافية المرموقة، إضافةً إلى توحيد وتنسيق الجهود المشتركة بين اللجان الوطنية في التوعية والتعريف بهذه الطرق ومعالمها وأهميتها الثقافية.

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