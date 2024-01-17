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اللصوص يمتدون إلى رادارات الطقس

1/17/2024 11:51:47 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المركز لاحظ من خلال الرقابة الفنية للخدمات، استغلال معلومات وبيانات رادارات الطقس وبيعها عبر تطبيقات محلية ودولية دون إذن أو ترخيص، رغم إتاحتها للمواطنين من قبل المركز مجانا. وأكد أن المركز يعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل الاستفادة المثلى منها، وفقا لاشتراطات نظام الأرصاد.
رادارات الطقس بالمملكة
- 5 رادارات متنقلة
- 16 رادارا ثابتا
- 100 كلم مربع مساحة تغطية الرادار الواحد
- 94 % نسبة التغطية الجغرافية من المناطق المأهولة

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