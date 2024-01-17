اللصوص يمتدون إلى رادارات الطقس

(MENAFN
- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المركز لاحظ من خلال الرقابة الفنية للخدمات، استغلال معلومات وبيانات رادارات الطقس وبيعها عبر تطبيقات محلية ودولية دون إذن أو ترخيص، رغم إتاحتها للمواطنين من قبل المركز مجانا. وأكد أن المركز يعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل الاستفادة المثلى منها، وفقا لاشتراطات نظام الأرصاد. رادارات الطقس بالمملكة
- 5 رادارات متنقلة
- 16 رادارا ثابتا
- 100 كلم مربع مساحة تغطية الرادار الواحد
- 94 % نسبة التغطية الجغرافية من المناطق المأهولة
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