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138 سيارة تالفة بشوارع الخفجي

1/17/2024 11:51:47 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأشهر الستة الماضية، أكثر من 138 من السيارات التالفة والهياكل من أحياء محافظة الخفجي، بالتعاون مع أعضاء لجنة إزالة السيارات التالفة والهياكل، المشكّلة من قبل المحافظة، وبلدية الخفجي، والشرطة، والمرور، ومتعهد البلدية.
كما نفذت الأمانة حملة لحصر المركبات والسيارات المهملة والتالفة في أنحاء وشوارع محافظة رأس تنورة، وذلك ضمن برامجها في معالجة التشوهات البصرية، للمحافظة على البيئة ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت الأمانة إلى أن اللجنة حصرت خلال الحملة 45 مركبة، داعيةً الجميع للتعاون بإزالتها من الشوارع والأحياء السكنية، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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