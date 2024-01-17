إغلاق 12 مستودعا ببريدة

(MENAFN
- Al Watan) أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية ببريدة 12 مستودعاً لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط مستودع، حيث تم تحرير المخالفة وفق اللوائح والأنظمة، وذلك خلال جولاتها الرقابية التفتيشية المكثّفة التي استهدفت أنشطة التخزين والمستودعات، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات تأتي لرفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات بأنواعها.
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