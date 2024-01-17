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إغلاق 12 مستودعا ببريدة

1/17/2024 11:51:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية ببريدة 12 مستودعاً لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط مستودع، حيث تم تحرير المخالفة وفق اللوائح والأنظمة، وذلك خلال جولاتها الرقابية التفتيشية المكثّفة التي استهدفت أنشطة التخزين والمستودعات، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات تأتي لرفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات بأنواعها.

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