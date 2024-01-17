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زراعة الفراولة بالبيوت المحمية

1/17/2024 11:51:47 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت منطقة الجوف خلال الفترة الماضية نجاح تجارب الزراعة في البيوت المحمية في مواقع مختلفة بالمنطقة، لعدد من المنتجات الزراعية، من أبرزها الفراولة والتين الأحمر والرمان الأمريكي، إلى جانب الورقيات والخضروات، كالطماطم والخيار والباذنجان وغيرها.
وفي إطار الدعم والمساندة للمزارعين، زار مدير عام فرع وزارة الزراعة بالجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي، مزرعة أحد المزارعين الذين نجحوا في إنتاج الفراولة في البيوت المحمية، واطلع على المزرعة التي تضم 22 بيتًا محميًا بمساحة 324م2، بواقع 6000 شتلة لكل بيت، مما يوصل إنتاجها إلى 70 طنًا سنويًا.
وأوضح المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ((استدامة))، أن أهم عوامل إنتاج الفراولة محليًا، توفر الشتلات بنوعية جيدة وأسعار ملائمة، حيث تعتمد مشاريع إنتاج الفراولة في المملكة على الشتلات المستوردة من أصناف محددة (فستيفال - سويت شارلي - ماركيز - فرتونا) بشكل سنوي لضمان الحصول على إنتاج جيد.

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