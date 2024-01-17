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20 مليون مستفيد من خدمات إكرام مكة

1/17/2024 11:51:47 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة خدماتها لقرابة 20 مليون مستفيد من الأسر المحتاجة، وطلاب المنح الدراسية، وضيوف الرحمن، وغيرهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليون ريال، وذلك خلال عام 2023.
وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي؛ أن الجمعية تعمل في مجال تعزيز الأمن الغذائي بحفظ فائض الطعام وتقديمه للمستفيدين، إضافةً لتقديمها المعونات الغذائية للعديد من فئات المجتمع، مبينًا أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية 19.942.954 مستفيدًا، وأن هذا الرقم يشمل المستفيد المتكرر بطبيعة الحال.
وبين المطرفي؛ أن خدمات الجمعية تنوعت ما بين فائض الطعام من الوجبات الساخنة والفواكه والخضار والحلويات والمخبوزات والمشروبات والمجمدات، إضافة إلى معونات غذائية مثل وجبات الإطعام التي تقدم للأسر المحتاجة وضيوف الرحمن، إلى جانب السلال الغذائية واللحوم الطازجة والبطاقات الشرائية والوجبات الجافة، مضيفًا بأن الجمعية أشركت في هذا العمل أكثر من 9000 متطوع ومتطوعة.

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