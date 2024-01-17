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واشنطن تعيد إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة المنظمات الإرهابية

1/17/2024 11:50:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الولايات المتحدة امس إعادة إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة الكيانات «الإرهابية» بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحافيين إن «الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين كإرهابيين دوليين»، مشيرا إلى أن العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوما ويمكن إلغاؤه «في حال أوقف الحوثيون هجماتهم».
واعتبر المسؤول أن الهجمات «تشكل مثالا واضحا على الإرهاب وانتهاك القانون الدولي وتهديدا كبيرا للأرواح والتجارة الدولية وكذلك تعرض عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للخطر».
ويأتي إدراج الحوثيين على قائمة الكيانات «الإرهابية» في إطار استراتيجية واشنطن للضغط على الحوثيين والتي تضمنت تنفيذ أعمال عسكرية ضدهم.
وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تصريحات على قناة الجزيرة «لن نتراجع عن استهداف السفن الاسرائيلية أو السفن المتجهة الى الموانئ في فلسطين... لمساندة الشعب الفلسطيني»، مضيفا أن الحوثيين سيردون على أي ضربات جديدة تشنها الولايات المتحدة أو بريطانيا على اليمن.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان «تعلن وزارة الخارجية الأميركية تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفا خاصا، اعتبارا من 30 يوما».
وأضاف «يجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين».
وتابع «خلال فترة الـ30 يوما، ستجري الحكومة الأميركية تواصلا قويا مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورا حاسما في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن».
من جهته، أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان أن التصنيف «أداة مهمة لعرقلة التمويل الإرهابي للحوثيين وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية ومحاسبتهم على أفعالهم».
وقال سوليفان في بيان «إذ أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور».

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