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صدامات بين الأمن ومحتجين في جزر القمر والمعارضة ترفض نتائج الانتخابات الرئاسية

1/17/2024 11:50:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالبت المعارضة في جزر القمر بإلغاء الانتخابات الرئاسية غداة إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني من الجولة الانتخابية الأولى.
وقال المرشحون الخمسة الذين تنافسوا مع عثماني في بيان مشترك امس «مما لا شك فيه أن عمليات الاقتراع التي أجريت في 14 يناير الجاري باطلة». وأضافوا «نحن نندد بها ونطالب بإلغائها بشكل كامل»، منددين بـ«تزوير فاضح» في العملية الانتخابية.
وقد وقعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين عبروا عن غضبهم لإعادة انتخاب الرئيس غزالي عثماني فيما ندد قادة المعارضة بانتخابات اعتبروها مزورة.
ونهب بعض المتظاهرين منزل وزير سابق وأضرموا فيه النيران بينما حاول آخرون إغلاق طرق في العاصمة، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وتنفيذ اعتقالات، بحسب مراسلي «فرانس برس».
وسمعت أصوات إطلاق الغاز المسيل للدموع في الشوارع بعد الظهر بينما تصاعدت أعمدة الدخان فوق المدينة وعمل عناصر الشرطة والجيش على فتح الطرقات التي أغلقها المحتجون.
وفي تصريحات أدلى بها لـ«فرانس برس»، اتهم الناطق باسم الحكومة حميد مسيدي المعارضة بتنظيم الاحتجاجات.
وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت مساء امس الاول أن غزالي عثماني نال 62.97% من الأصوات تخوله الفوز من الجولة الانتخابية الأولى ليبدأ ولاية ثالثة متتالية ستبقيه في السلطة حتى عام 2029.

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