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باكستان تستدعي سفيرها في طهران بعد قصف جوي إيراني

1/17/2024 11:50:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استدعت باكستان سفيرها في طهران ومنعت السفير الإيراني من العودة الى إسلام آباد في أعقاب قصف جوي إيراني في منطقة حدودية بغرب البلاد أسفر عن سقوط قتلى. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان إن «انتهاك إيران غير المبرر والفاضح لسيادة باكستان هو خرق للقانون الدولي وغايات ومبادئ الأمم المتحدة»، لافتا إلى أن طفلين قتلا وأصيبت ثلاث فتيات بسبب انتهاك إيران للمجال الجوي الباكستاني.
وشدد على أن هذا الأمر «غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة»، مشيرا إلى انه تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني إلى وزارة الخارجية الباكستانية، حيث تم نقل إدانة باكستان الشديدة لهذا الانتهاك الصارخ لسيادتها، مؤكدا أن «المسؤولية عن العواقب ستقع على عاتق إيران بالكامل».
وتابع المتحدث باسم الخارجية الباكستانية بالقول إن «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا العمل غير القانوني قد حدث على الرغم من وجود عدة قنوات اتصال بين باكستان وإيران»، مؤكدا أن «مثل هذه الأعمال الأحادية لا تتفق مع علاقات حسن الجوار ويمكن أن تقوض الثقة الثنائية بشكل خطير». وأشار الى أن «باكستان تقول دائما إن الإرهاب تهديد مشترك لجميع دول المنطقة ويتطلب عملا منسقا». ولم تذكر الخارجية الباكستانية مكان القصف الجوي الإيراني، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأنه استهدف أماكن قريبة من بنجغور في محافظة بلوشستان بجنوب غرب باكستان، والتي تتشارك حدودا بطول نحو ألف كيلومتر مع إيران.
جاء ذلك بعد ساعات من شن طهران ضربات صاروخية ضد أهداف وصفتها بـ «الإرهابية» في كل من إقليم كردستان شمالي العراق وسورية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران استهدفت «مجموعة إرهابية إيرانية» في باكستان المجاورة.
وقال أمير عبداللهيان، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس، «فيما يتعلق بباكستان، لم يتم استهداف أي من مواطني البلد الشقيق والصديق بصواريخ ومسيرات إيرانية»، مضيفا «تم استهداف ما يسمى جماعة جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية».
في سياق متصل، أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية بتدمير قاعدتين مهمتين للجماعة المذكورة في ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة مساء امس الاول.
وقالت وكالة «تسنيم» إن القاعدتين المستهدفتين تقعان في منطقة تعرف باسم كوه سابز (الجبل الأخضر) في إقليم بلوشستان الباكستاني «الذي يعد واحدة من أكبر قواعد» جماعة «جيش العدل».
جدير بالذكر أن جماعة «جيش العدل» تبنت في منتصف ديسمبر الماضي، هجوما على مركز للشرطة في مدينة راسك بجنوب شرق إيران، أدى الى مقتل 11 عنصرا.
الى ذلك، دعت بكين كل من باكستان وإيران إلى «ضبط النفس»، وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي أمس «نناشد الطرفين ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تفضي إلى تصعيد التوتر، والعمل معا لحفظ السلام والاستقرار».

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