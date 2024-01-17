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منظمات إغاثية تعلق عملياتها في اليمن بعد التطورات الأمنية في البحر الأحمر

1/17/2024 11:50:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها البالغ إزاء تأثير التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على العمل الإنساني، مشيرة إلى أن بعض المنظمات الإنسانية علقت عملياتها بسبب مخاوف أمنية بعد الضربات الغربية على الحوثيين.
وفي الأيام الأخيرة، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع عسكرية للمتمردين ردا على هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.
وأعربت 26 منظمة يمنية ودولية، بينها: «سايف ذي تشيلدرن» و«المجلس النروجي للاجئين» في بيان مشترك عن «قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر». وأكدت أن المنظمات الإنسانية «بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، إذ يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للأرواح».
وقالت هذه المنظمات إنه في أعقاب الضربات الأميركية والبريطانية الاخيرة ضد الحوثيين «اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما تقيم منظمات أخرى قدرتها على العمل».
ولم تحدد المنظمات الموقعة على البيان ما إذا كانت هي من بين تلك التي علقت عملياتها أو التي تدرس ذلك. وتوقعت أن «المزيد من التصعيد قد يرغم المزيد من المنظمات إلى وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمالا عدائية».

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